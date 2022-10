Lidl, Leclerc, Aldi… i grandi vincitori in tempi di inflazione

DECRYPTION – Dall’inizio dell’anno, questi marchi hanno conquistato la maggior quota di mercato.

I marchi che stanno guadagnando quote di mercato dall’inizio dell’anno riflettono la prioritĂ dei francesi nello shopping: il prezzo prima di tutto. “I clienti sono sempre attenti al prezzo. Ma in tempi di inflazione, lo sono ancora di piĂą, sottolinea Philippe Goetzmann, consulente. Vanno dai distributori che da tempo si battono per il potere d’acquisto, anche quando si parlava di mangiare meglio ma di meno. Leclerc e Lidl non hanno mai ceduto terreno sul prezzo e ne stanno beneficiando. Altri marchi stanno ora intraprendendo questa lotta ma non approfittano di questa precedenza.”

Dall’inizio dell’anno, secondo Kantar, Leclerc, Lidl, Aldi e Carrefour hanno guadagnato la quota di mercato maggiore. Leclerc, leader nella distribuzione alimentare in Francia con una quota di mercato del 22,4%, ha guadagnato altri 0,2 punti. “Questo può sembrare basso ma in un mercato caratterizzato da una grande inerzia, è molto“, sottolinea FrĂ©dĂ©ric Valette, direttore del dipartimento…