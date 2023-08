Lidl: le 3 soluzioni economiche per pulire la tua auto!

Scopri le 3 soluzioni ingeniose ed economiche di Lidl per un’auto interna splendente senza passare dalla stazione di servizio.

Sei stanco di dover andare alla stazione di servizio ogni volta che la tua auto ha bisogno di una pulizia veloce? Non cercare oltre. Lidl ha tutte le soluzioni di cui hai bisogno per mantenere l’interno del tuo veicolo impeccabile senza dover spendere una fortuna. In questo articolo, ti sveliamo tre prodotti per la pulizia pratici ed economici da utilizzare comodamente da casa.

L’aspirapolvere portatile Silver Crest

Quando entri nella tua auto, hai spesso l’impressione che briciole e polvere si siano accumulate? Nessun problema. Come al solito, il marchio tedesco specializzato in offerte convenienti pensa a tutto.

Infatti, l’aspirapolvere portatile per auto Silver Crest di Lidl è qui per risolvere questa situazione. Disponibile a meno di 20 euro nei reparti del tuo negozio preferito, questo apparecchio compatto ha davvero tutto per piacerti.

Questo aspirapolvere portatile appositamente progettato per veicoli è compatto e pratico. Con dimensioni di 38 x 10,4 x 12,2 cm, si adatta facilmente negli spazi ristretti della tua auto.

Pesando solo 710 grammi, è leggero e facile da maneggiare. Ma non è tutto. Grazie al suo collegamento alla presa 12 V del tuo veicolo, non dovrai mai preoccuparti della batteria.

Dotato di un cavo di connessione di 300 cm e di una comoda impugnatura, questo aspirapolvere ti offre una portata e un comfort ottimali durante la pulizia. Il suo serbatoio rimovibile conserva efficacemente la polvere, mentre il suo sistema di filtraggio e gli accessori per spazzole garantiscono una pulizia approfondita.

Il suo obiettivo? Offrire una soluzione semplice ed efficace per mantenere la tua auto pulita e ordinata.

L’aspirapolvere Parkside disponibile da Lidl

Se stai cercando una pulizia più versatile per il tuo veicolo, Lidl ha ancora la soluzione. Niente di sorprendente. L’aspirapolvere a secco e umido Parkside di Lidl è la scelta ideale per te.

Con una potenza massima di 1400 W, già sta facendo breccia. E non è un caso… È in grado di trattare sia gli spazi secchi che umidi. Con un serbatoio in acciaio inossidabile da 25 L, questo potente aspirapolvere eliminerà anche lo sporco più ostinato.

Sono inclusi numerosi accessori da Lidl. Tra cui il tubo telescopico in alluminio, l’impugnatura, le bocchette in plastica e le varie punte.

Il marchio tedesco Lidl ti offre quindi una serie di opzioni per una pulizia approfondita. Le ruote multidirezionali e l’impugnatura pieghevole facilitano il suo spostamento, mentre la garanzia di 3 anni garantisce un utilizzo a lungo termine.

Venduto al prezzo di 74,99 €, questo aspirapolvere versatile è ideale per mantenere la tua auto pulita in tutte le condizioni. Davvero un’ottima offerta.

Il kit completo per la pulizia dell’auto

Infine, per coloro che cercano una finitura professionale, il kit di pulizia dell’auto Parkside di Lidl farà al caso vostro. Progettato per funzionare con gli idropulitrici Parkside ad alta pressione, questo kit è estremamente completo.

Include una spazzola rotante, un adattatore e una bottiglia universale da 500 ml. Con questo set, è possibile pulire non solo la carrozzeria dell’auto, ma anche le ruote e altre superfici difficili da raggiungere.

Compatibile con una serie di modelli di idropulitrici ad alta pressione Parkside, questo kit Lidl offre una soluzione completa per una finitura di alta qualità. A soli 17,99 €, è conveniente ed efficace per mantenere la tua auto in uno stato impeccabile.

