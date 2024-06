Lidl lancia uno strumento divertente per creare il prodotto dei suoi sogni in giallo e blu

Lidl innova. Oggi il marchio offre ai suoi clienti la possibilità di diventare creatori del brand attraverso un'operazione divertente!

Con la sua nuova AI, Lidl ti offre la possibilità di creare il prodotto dei tuoi sogni nei colori del marchio. Scopri questo strumento divertente e performante.

Un marchio che supporta il potere d'acquisto

Non c'è bisogno di presentare i negozi Lidl, presenti in Francia dalla fine degli anni '80. Se per anni i consumatori venivano da Lidl solo per fare la spesa, ora tutto è cambiato.

Infatti, nel corso del tempo, il marchio ha gradualmente ampliato la sua offerta. Ora, l'azienda si è sviluppata sul web per vendere migliaia di articoli. Trova oggi riferimenti per la casa, il tempo libero o il benessere navigando sul sito web del marchio.

Se il tuo portafoglio non è in gran forma in questi giorni, un solo indirizzo dovrebbe riuscire a rinvigorirlo! Infatti, vieni a godere delle incredibili offerte di Lidl per rinforzare il tuo budget prima dell'estate!

Il marchio discount ha le migliori referenze del momento per soddisfare le aspettative dei suoi clienti prima di partire per le vacanze. Questo è il caso con questa tavola da paddle per godere delle tue gite in acqua.

Da Lidl, trova anche tutto ciò di cui hai bisogno per passare momenti piacevoli a casa tua. Se hai la fortuna di avere degli spazi esterni, sfruttali al massimo.

Trova ad esempio presso Lidl questo set di quattro mobili in rattan. Daranno un'atmosfera lussuosa al tuo giardino e un piacevole posto dove riposare o prendere l'aperitivo.

Lidl è un marchio che impone i suoi prezzi bassi ovunque, ma anche la sua identità. Infatti, è da anni che il marchio declina i suoi colori iconici (rosso, giallo e blu) su tutti i tipi di oggetti.

Anche quest'inverno, durante le feste, è stata una torta log che il marchio ha scelto di declinare nei suoi colori.

Lidl: costruisci l'oggetto dei tuoi sogni con Lidlize

E ora Lidl ti propone a te di giocare! Sei un creativo, hai voglia di creare nuovi oggetti nei colori di Lidl? Allora, il concetto di Lidlize è fatto per te.

Lidlize è la nuova IA del marchio che ti permette di generare oggetti con semplici parole chiave. Per partecipare, non c'è niente di più semplice.

Basta andare su Lidlize.com. Quindi, descrivi nel motore di ricerca l'oggetto che vuoi creare. Bicicletta, t-shirt, sandali per l'estate, vaso, cuscino, portachiavi… Tu decidi.

Nota che potrai fare diversi tentativi per ottenere il risultato desiderato. Per convalidare la tua creazione, basta indicare il tuo nickname e l'indirizzo email.

Il tuo “capolavoro” sarà poi visualizzato nella sezione “collezione” del sito, uno spazio che raccoglie le creazioni di tutti gli utenti. Alla fine dell'operazione, Lidl sceglierà uno degli oggetti più “amati” e lo produrrà in edizione limitata.

Il creatore dell'oggetto scelto riceverà un esemplare della sua creazione. Gli altri esemplari saranno da vincere in un secondo momento alla fine del 2024, in occasione di un concorso.

“Questa operazione è un modo originale per rafforzare i legami già molto forti che esistono tra Lidl e i suoi clienti. Vogliamo che possano appropriarsi ancora di più di questo marchio immaginando il prossimo oggetto che porterà i nostri colori”, spiega Michel Biero, Presidente di Lidl France.