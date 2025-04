Lidl lancia un’ebike che spopola sul web e mette in crisi Decathlon: non c’è nulla di simile

Lidl ha fatto il suo grande ingresso nel mercato delle biciclette elettriche con il modello Crivit Urban E-Bike X.3. Questa alternativa ha suscitato l’interesse degli appassionati di ciclismo urbano e ha dato vita a confronti con giganti del settore come Decathlon. Con un prezzo di 1.199,99 euro, questa bicicletta offre caratteristiche che la rendono un’alternativa molto interessante per coloro che cercano qualità e prestazioni a un prezzo accessibile.

La Crivit Urban E-Bike X.3 è progettata per facilitare gli spostamenti in città. Il telaio in alluminio a forma di diamante è adatto per persone con un’altezza compresa tra 170 e 195 cm. La bicicletta pesa circa 23 kg, il che contribuisce a una guida agile e confortevole in città. Inoltre, è dotata di un portapacchi AtranVelo di alta qualità con sistema a clic, in grado di sostenere fino a 27 kg, ideale per trasportare oggetti durante il tragitto.

Per quanto riguarda le sue prestazioni elettriche, questa bicicletta è dotata di un motore Mivice da 250W e una coppia di 40 Nm, che offre un’assistenza efficiente fino a una velocità massima di 25 km/h. La batteria rimovibile da 355 Wh, equipaggiata con celle LG, è posizionata strategicamente dietro al tubo della sella e offre un’autonomia che può raggiungere fino a 70 km, a seconda delle condizioni di utilizzo e del terreno.

Un elemento di spicco della Crivit Urban E-Bike X.3 è il suo sistema di trasmissione con cintura in carbonio GATES SideTrack, che sostituisce la tradizionale catena. Questa cintura è nota per la sua durata e la manutenzione ridotta, oltre a fornire un’esperienza di pedalata più fluida e silenziosa. La bicicletta è inoltre dotata di un sensore di coppia che regola automaticamente l’assistenza del motore in base alla forza applicata al pedale, eliminando la necessità di cambiare marcia e offrendo una guida più intuitiva.

La sicurezza non è trascurata in questo modello. Dispone di freni a disco idraulici Shimano MT200 su entrambe le ruote, che garantiscono una frenata potente e precisa. Gli pneumatici Schwalbe Big Ben da 27,5 pollici, con fasce riflettenti, migliorano la visibilità e l’aderenza su diverse superfici. Inoltre, il faro anteriore Sate-lite C18 offre un’intensità fino a 180 lux con luci di strada, mentre la luce posteriore Büchel Nano COB include una funzione di indicazione della frenata, aumentando la sicurezza durante la guida notturna.

La Crivit Urban E-Bike X.3 include anche funzionalità aggiuntive che migliorano l’esperienza dell’utente. Un supporto per il cellulare SP Connect preinstallato sul manubrio permette di tenere il dispositivo a portata di mano e in vista, facilitando l’uso di app di navigazione o tracciamento. Inoltre, dispone di un vano nascosto dove poter inserire un Smart-Tracker, come l’Apple AirTag, per facilitare la localizzazione della bicicletta in caso di furto.

L’arrivo di questo modello di Lidl sul mercato ha provocato confronti inevitabili con altre marche consolidate, specialmente Decathlon, nota per offrire biciclette elettriche di qualità a prezzi competitivi. Tuttavia, la Crivit Urban E-Bike X.3 di Lidl si distingue per l’integrazione di componenti di alta qualità e caratteristiche innovative a un prezzo più accessibile, rendendola un’opzione molto interessante per chi è intenzionato ad acquistare una bicicletta elettrica.

