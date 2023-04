Lidl lancia una versione degli Airpods Apple che è una follia

Gli AirPods di Apple sono arrivati sul mercato alcuni anni fa, rivoluzionando il modo in cui utilizziamo le cuffie grazie alla loro connessione wireless e al design che li rende quasi impercettibili alla vista, tra i molti altri vantaggi. Oggi vogliamo mostrarti delle cuffie Lidl che stanno spopolando nelle vendite e che non hanno nulla da invidiare agli famosissimi AirPods originali, né in termini di design né di prestazioni… affrettati, stanno andando a ruba!

Lidl vanta nel suo ampio inventario una vasta gamma di articoli che sa fin dal primo momento che si trasformeranno in un successo grazie alla loro utilità, prezzo o prestazioni. Non c’è dubbio che la catena tedesca sia leader nel far diventare virali i suoi prodotti e nel farli esaurire nei suoi punti vendita, in molti casi anche dopo poche ore dalla messa in vendita.

Gli AirPods di Philips in offerta speciale da Lidl

Stiamo parlando degli Philips Auricolari Bluetooth® 2000 Series TA2236, cuffie spettacolari che puoi collegare al tuo smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo con tecnologia Bluetooth per goderti la migliore musica direttamente nelle tue orecchie. Attualmente, hanno uno sconto super interessante di 10 euro, il che fa sì che tu possa acquistarli per soli 39,99€.

Caratteristiche degli AirPods di Philips disponibili da Lidl

Questi fantastici AirPods di Philips in vendita da Lidl sono cuffie in-ear con tappi che si adattano perfettamente all’orecchio, dotate di un guscio estremamente sottile per garantire massimo comfort e leggerezza durante l’utilizzo. È possibile effettuare chiamate in modalità mono utilizzando un solo auricolare, se lo si desidera.

Tra le caratteristiche più interessanti spiccano l’astuccio di ricarica USB-C extra piccolo che fornisce 12 ore di riproduzione aggiuntive e l’elevata resistenza agli schizzi e al sudore. Disponibili in quattro colori (bianco, nero, rosa, verde), hanno dimensioni approssimative di 4,58 x 5,96 x 2,89 cm.

Leggerezza e qualità sonora con gli AirPods di Philips da Lidl

Si tratta di cuffie molto leggere, con un peso di soli 36 grammi, quindi non sentirai di averle indosso se non per il suono che esce da esse per entrare direttamente nel tuo orecchio. Se desideri cuffie di qualità che ti offrano il miglior suono e le migliori prestazioni, senza dubbio questi AirPods di Philips in vendita da Lidl possono essere una delle migliori opzioni che puoi trovare sul mercato attuale.

Ottime, belle e a buon prezzo… non si può chiedere di più! E ora che l’estate si avvicina, saranno i tuoi compagni ideali per ascoltare la tua musica preferita in spiaggia.

4.4/5 - (10 votes)