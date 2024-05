Lidl lancia una scopa per pulire il pavimento con un solo gesto e senza sforzo

Il vostro scopino non è all'altezza per pulire perfettamente i vostri pavimenti? Lidl offre questo modello perfetto che non richiede sforzo

Stai cercando la scopa perfetta che pulisce i pavimenti in profondità? Lidl ha messo in vendita un gioiello che fa tutto il lavoro!

Pulizia perfetta grazie a Lidl

Per sentirsi a casa, è importante pulirla bene. Una casa pulita è buona per il morale. Immaginate di entrare in una casa che profuma di pulito e che è molto ben organizzata…

Avrete immediatamente l'impressione che tutta la vostra vita sia in ordine. Questo è fondamentale per coloro che lavorano da casa. Hanno bisogno di un ambiente pulito per rimanere produttivi tutto il giorno.

Alcuni studi dimostrano che vivere in un luogo pulito può ridurre lo stress e l'ansia. E per buona ragione! Il disordine e lo sporco possono farci sentire sopraffatti. E questo è molto dannoso per il morale.

Quindi, pulite la vostra casa come si deve per il vostro spirito. Infatti, alcune persone ritengono che passare l'aspirapolvere o lavare i piatti sia rilassante. Sarebbe una forma di meditazione.

Lidl vi offre quindi una serie di prodotti che permettono di pulire la casa come si deve. Ci sono vari modelli di panni che fanno brillare le superfici, e anche i vetri delle finestre.

Lidl vende anche una miriade di prodotti per la pulizia, come la candeggina, il liquido per i piatti. E anche articoli essenziali per i vetri, i parquet e i pavimenti. Potreste anche optare per l'aspirapolvere da 24 V che è molto performante.

È disponibile al prezzo di 179,99 € in negozio. Ma per eliminare i virus e i batteri dal pavimento e da altre superfici lisce, Lidl ha lanciato un gioiello che costa molto meno.

Si tratta della scopa a vapore Steam XXL della marca Vileda. Ha tutto per piacere, dato che elimina tutta la polvere e lo sporco dai pavimenti.

Tutte le caratteristiche della scopa a vapore Steam XXL

Anche questa settimana, Lidl ha fatto un colpo grosso con questo nuovissimo modello della marca Silver Crest. È molto performante, grazie alla sua potenza di 1500 W.

È quindi una scopa molto pratica, che vi aiuterà a pulire i pavimenti o tutte le superfici piane e lisce. Dispone di un sistema a vapore che elimina i virus e i batteri.

E non è tutto! Perché funziona anche tramite una connessione wifi. Per quanto riguarda la sua composizione, è composto da 83% poliestere e 17% polipropilene. E una struttura in plastica, e piccoli pezzi elettrici in acciaio.

Le dimensioni di questa scopa di Lidl sono 25,6 x 14,7 x 68,7 cm. E non è tutto! Perché c'è anche un cavo di connessione lungo 7 metri. Ideale se avete un lungo corridoio, opposto al soggiorno ad esempio.

È una scopa molto leggera che pesa solo 2,42 kg. C'è un manico ergonomico che ne facilita il trasporto. E non è tutto! Perché c'è anche un serbatoio da 0,4 L.

Basta solo 15 secondi per aspirare lo sporco presente sui pavimenti della vostra casa. Lidl lo vende con 2 coperture in microfibra, e con un accessorio speciale per pulire il tappeto.

Parliamo ora del prezzo! Lidl offre un bello sconto! Infatti, passa da 129,00 € a 64,99 euro. Un ottimo affare, non credete?