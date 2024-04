Lidl lancia una piastra ad induzione portatile per cucinare dove vuoi

Un aiuto indispensabile in cucina: la piastra a induzione portatile Lidl, ad un prezzo che non troverai altrove.

Lidl torna con la sua piastra a induzione portatile con comandi touch. E il suo prezzo rimane incredibilmente basso. Un'occasione imperdibile!

Dà un valore in più ai tuoi euro con Lidl

Le offerte continuano a fioccare presso il discount tedesco verso la fine di marzo. Ci sono solo buone ragioni per fare un salto da Lidl. L'azienda ha infatti messo in campo una serie di iniziative per contrastare gli effetti dell'inflazione.

Lidl offre una varietà di prodotti utili per semplificare la tua vita quotidiana. Sei sempre alla ricerca di novità? Allora, Lidl non ti deluderà.

Preparati per la bella stagione con Lidl

Prima ancora dell'arrivo dell'estate, il marchio propone interessanti occasioni per godere al meglio delle belle giornate. Scopri ad esempio il barbecue 2 in 1, perfetto per tornare a gustare le deliziose grigliate che tanto ti sono mancate quest'inverno.

Se vuoi rinnovare il tuo guardaroba, Lidl ti aspetta con una selezione di capi alla moda per la nuova stagione. Troverai tutto il necessario per aggiornare il tuo guardaroba, facendo al tempo stesso grandi risparmi.

Il discount propone ad esempio questa giacca di jeans con tasche a un prezzo incredibile. Realizzata in puro cotone, è disponibile in due varianti di colore per variare i tuoi outfit. Scegli tra il classico denim o il rosa per un look più “girly”.

Novità nella gamma di elettrodomestici Lidl

Lidl presenta nuovi prodotti nella sua gamma di elettrodomestici. Questi prodotti di alta qualità sono molto apprezzati dai clienti, ciò che ne conferma l'affidabilità.

Scopri ad esempio questa piastra a induzione doppia attualmente in vendita sul sito internet di Lidl. Questo elettrodomestico ti stupirà per le sue prestazioni.

Un elettrodomestico per preparare le tue ricette preferite

Questa piastra SilverCrest Kitchen Tool trasformerà la tua cucina in un vero e proprio angolo professionale. Dispone di una potenza di 2300 W e 12 livelli di temperatura regolabili.

Il piano cottura sinistro ha 7 livelli di potenza da 200 a 1300 W. Mentre quello di destra, ha 5 livelli di potenza da 200-1000 W.

Con la sua superficie in vetro speciale, può ospitare vari utensili da cucina (compatibili con l'induzione) con un diametro di fondo da 10 a 22 cm. Per quanto riguarda il suo funzionamento, è molto semplice da utilizzare.

Controlla questa piastra in vendita da Lidl grazie al suo sensore touch dotato di otto tasti e un display LED. Cucina come preferisci. Si adatta letteralmente a tutte le tue esigenze.

Ti permetterà ad esempio di mantenere al caldo il cibo, o di far bollire il latte a temperatura moderata. Questa piastra ha anche una funzione turbo per rosolare la carne o i vegetali in stile wok.

Controlla i tuoi tempi di cottura al minuto grazie anche al suo timer regolabile fino a 180 minuti. Per quanto riguarda la sicurezza, è dotata di una protezione contro il surriscaldamento e il sovraccarico, oltre a una sicurezza per i bambini.

Con le sue dimensioni di 56 x 6,2 x 31 cm e il suo cavo di 2m, puoi posizionarla dove preferisci. Puoi anche portarla in giardino o sulla terrazza per cucinare all'aperto quest'estate. E il suo prezzo? Solo 69,99 € da Lidl. Chi può offrire di meglio?