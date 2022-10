Lidl lancia una pianta d’appartamento perfetta per Halloween 2022!

Halloween fino in fondo! Lidl ha rilasciato zucche, dolci, costumi… e persino piante speciali!

Lidl ti regala un Halloween senza precedenti! Con l’avvicinarsi della grande festa, la decorazione d’interni diventa la tua prioritĂ ? Il marchio tedesco ha pensato a tuttoed esce con piante da interno arancioni e nere… MCETV ci spiega tutto!

Piante da spaventare

PerchĂ© i creatori del marchio sono riusciti a superare se stessi quest’anno. Così, da diverse settimane, gli scaffali dei negozi madri hanno colori molto evocativi: arancione e nero. Se aggiungiamo i ragni, conosciamo molto bene il periodo dell’anno che si avvicina…

E se, quest’anno, non vuoi per forza prenderti il ​​tempo per scavare una zucca, niente panico! Lidl mette le piante nei colori di Halloween. un po’ d’arancia, un cachepot divertente e stagionale : abbastanza per fare una bella decorazione d’interni!

Un’altra opzione, il marchio ha pensato anche alle streghe. PerchĂ© non si tratta solo della festa di fantasmi e ragni. Quindi per mettere le belle streghe sotto i riflettorii creatori hanno deciso di farli convivere con le piante.

Decorazioni sobrie, graziose… Ma che, ovviamente, avranno l’opportunitĂ di uscire solo una volta all’anno. PerchĂ© la Lidl non è ancora subentrata lo strano andamento tiktok dell’albero di Halloween! I fan vanno diventa impaziente mentre aspetti i futuri alberi di Natale...

Ma mancanza di essere in grado di piantare una zucca sul tuo albero, potrai trovare delle piante da sfamare. Il cachepot di zucca, la piccola strega: ne abbiamo abbastanza per preparare la migliore serata di Halloween possibile in una bellissima atmosfera.

Lidl: Halloween in festa

Ancora qualche giorno, quindi, per prepararti una bellissima festa di Halloween. Qualche ragnatela, belle piante, zucche: puoi passare una bella serata. Specialmente da quandovi abbiamo giĂ dato alcune piccole ricette !

Un po’ da mangiare, una bella serata, una bibita molto cruenta: Lidl ha messo i piatti piccoli in quelli grandi per festeggiare un grande Halloween. Tanto piĂą che il brand ha – come al solito – deciso di portare avanti il ​​suo miglior argomento: i prezzi!

In effetti, non è possibile che i bambini che bussano alla tua porta se ne vadano senza qualche bocconcino. Il marchio tedesco ha quindi rivestiva i suoi scaffali con caramelle di ogni tipo. Alcuni che spaventano, altri che fanno venire fame: ce n’è per tutti i gusti!

Lidl esce così una serie di dolci a basso prezzo per regalarsi per la festa di Halloween. Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, il marchio non perderĂ occasione per preparare una grande festa. E questo, fino al momento piĂą atteso: il Natale!

Così, strane decorazioni convivono giĂ all’interno dei negozi. Calendari dell’Avvento e zucche : sentiamo che la fine dell’anno si avvicina e che tutti hanno voglia di divertirsi. Ma le tue piante sopravviveranno?

Perché il cachepot di zucca potrebbe passare. Ma il tuo kalanchoe sarà in grado di sopravvivere e adornarsi con graziose ghirlande Natale a dicembre!