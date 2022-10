Lidl lancia una gamma di prodotti alimentari per Halloween 2022!

Per Halloween, Lidl invita i suoi clienti a scoprire gli snack e gli altri dolci più golosi per festeggiare la festa in modo gourmet

Halloween si avvicina velocemente! Per celebrare questa festa unica, Lidl ha programmato una moltitudine di cose deliziose da mettere sotto i nostri denti (vampiri). Stopandgo ti dice tutto, dalla A alla Z.

I migliori snack sono al Lidl per Halloween

Il 31 ottobre, i mostri e le streghe sono di nuovo fuori per festeggiare Halloween. Proveniente dagli Stati Uniti, questo festival è ormai diventato un must anche in Francia.

Questo è un periodo dell’anno unico in cui tutti sono incoraggiati a vestirsi con costumi spettrali solo per il gusto di farlo. Ma Halloween è anche una festa in cui condividiamo deliziosi spuntini.

Tutti conoscono la famosa frase “Dolcetto o scherzetto” (un incantesimo o una caramella, ndr). Infatti, in questo giorno speciale, è consuetudine andare a chiedere l’elemosina a tutti bussando alle porte.

Ma alla Lidl abbiamo anche qualcosa per deliziare grandi e piccini. Infatti, anche quest’anno, il marchio che ha deciso di farlo rimuovere le casse self-serviceha fatto di tutto per festeggiare Halloween con dignità.

Attualmente è possibile trovare in negozio tutto il necessario per divertirsi durante i festeggiamenti. Snack, patatine, dolci, bevande… Trova al discount cosa organizzare una festa dell’inferno!

Come con queste patatine a forma di zucche sorridenti o fantasmi, da condividere con la famiglia o gli amici. Goditi anche queste crocchette di pollo di Halloween da intingere nella salsa che preferisci. Un must per le papille gustative.

Cadi anche per la loro variante: Bocconcini di formaggio al peperoncino, dal gusto più piccante. E perché non fare anche una serata pizza? Regine dei pasti conviviali, anche queste sono nel menu di questo Halloween 2022.

Una festa che tutti amano

Da Lidl vieni a scoprire le speciali mozzarelle, pancetta e zucca dal gusto decisamente originale! Per mettere il buon umore nel piatto, scopri anche tu un tris di pasta a forma di ragni, pipistrelli e zucche.

E poiché un pasto non può finire senza dolci, Lidl lancia il cesto di caramelle di Halloween, che ogni volta è un successo.

In questo salto a forma di zucca troverai dozzine di chicche da scambiare e condividere. Perché non riempire anche questo cestino biscotti arcobaleno con gocce di cioccolato multicolori?

O delizioso mini barrette di cioccolato con cioccolato e caramello o dei morbidi marshmallow? Nella sezione congelata di Lidl, lasciati conquistare dai suoi fantasmi di gelato alla vaniglia e burro salato. Ronzio!

Una vera delizia per i buongustai. Infine, nella sezione dei dolci imperdibili, Lidl ti propone decine di referenze.

Come questi Trolley di Halloween di tutti i colori con un delizioso sapore piccante! E poi, finiremo con questa grande scatola di caramelle gommose a forma di teschi, topi, zucche o fantasmi da condividere finché non ne rimane più una sola.