Lidl lancia un pulitore a vapore che sta facendo impazzire i suoi clienti

La pulizia è uno dei fattori più importanti in casa, in qualsiasi ambiente, poiché se non viene effettuata correttamente, può accumulare sporco e batteri che possono diventare un problema per la salute. Pertanto, è un tema che deve essere preso molto sul serio. Oggi ti presentiamo un pulitore a vapore Lidl che sta spopolando nelle vendite grazie alle sue numerose caratteristiche e alla sua capacità di trasformarsi in una soluzione incredibile per la manutenzione della tua casa… affrettati che vola via!

Lidl offre nel suo ampio catalogo una vasta gamma di prodotti e utensili per la pulizia perfetti per igienizzare e pulire qualsiasi parte della casa o di spazi esterni come giardini o terrazze, garantendo sempre ambienti puliti e salubri.

Il pulitore a vapore Lidl che non può mancare nella tua casa

Stiamo parlando del Pulitore a vapore manuale con prolunga e funzione mocio , un apparecchio incredibile che potrai sfruttare al massimo nella tua casa per pulire ogni tipo di spazio e luogo, come rubinetti, lavandini, specchi, piastrelle, ecc., ottenendo risultati impeccabili in pochi minuti. Attualmente ha un prezzo di 37,99€, un importo che vale sicuramente la pena pagare poiché ti offrirà un servizio straordinario per lungo tempo.

Questo fantastico pulitore a vapore di Lidl è un pulitore a vapore manuale dotato di prolunga e funzione mocio , con la garanzia di eliminare il 99,99% dei batteri che possono accumularsi in casa. Effettua una pulizia profonda con un potente getto di vapore per pulire, disinfettare e sgrassare, rendendo il suo utilizzo comodo e maneggevole grazie all’asta allungabile che permette di pulire aree di difficile accesso, oltre ad avere una bocchetta orientabile.

Presenta caratteristiche molto interessanti , tra cui:

Pulisce tappezzerie e tessuti.

Non utilizza sostanze chimiche né prodotti per la pulizia.

Riscaldamento in soli 3 minuti.

Spie di controllo con dispositivo di sicurezza per bambini.

Protezione contro il surriscaldamento.

Cavo extra lungo di 4 metri per raggiungere un’ampia zona d’azione.

Accessorio per pulire i vetri.

Spazzola rotonda.

Tubo flessibile prolunga e 3 tubi prolunga.

Misurino e imbuto.

Copertura in fibra per la bocchetta del pavimento.

Connessione per la bocchetta del pavimento.

Serbatoio dell’acqua da 250 ml.

Peso di 1,34 kg.

Realizzato in plastica e alluminio (involucro), gomma (lembi per pulizia vetri) e polipropilene (accessori).

È importante tenere presente che questo pulitore a vapore Lidl funziona collegato alla rete elettrica.

