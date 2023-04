Lidl lancia un prodotto indispensabile per preparare facilmente e in pochi secondi bevande salutari – un colpo forte per il benessere!”

Lidl lancia un prodotto indispensabile per preparare facilmente e in pochi secondi...

Lidl, l’indispensabile per preparare bevande salutari

Un mix di frutta e verdura estiva per un’esplosione di vitamine. Con l’apparecchio salutare Lidl, preparare succhi nutrienti è facile e conveniente. Non lasciarti scappare l’offerta a meno di 20 €.

Più convenienza per il tuo potere d’acquisto

In questo mese Lidl continua a pensare al tuo risparmio, con offerte su tanti prodotti di qualità. Il leader dei prezzi bassi ti dà l’opportunità di risparmiare senza rinunciare al piacere della spesa.

Affronta il tuo budget con serenità e trova i prodotti giusti per la tua casa e il tuo frigo, come la scopa a vapore 2 in 1 a un prezzo imbattibile.

Questo non è che uno dei tanti esempi di prodotti in sconto, con la lista che si allunga ogni giorno.

Non mancano riferimenti esclusivi, come i profumi a marchio Lidl, la cui qualità non ha nulla da invidiare ai brand famosi ma che puoi avere a meno di 6 €.

Il discounter punta sulla convenienza fin dall’inizio dell’anno, cercando di soddisfare le esigenze dei clienti con prodotti di prima qualità a prezzi accessibili.

Come l’indispensabile robot mixeur, che ti permetterà di preparare succhi e frullati in un attimo e a un prezzo imbattibile.

Un partner per la tua salute

Con i suoi 250 W di potenza, il mixeur di Lidl ti permette di preparare in un attimo succhi e frullati a base di frutta, verdura, yogurt, ghiaccio e ghiaccio tritato.

Un vero alleato per la tua salute, che ti aiuta a consumare frutta fresca in modo facile e veloce. E se vuoi un consiglio, prova la fragola con latte vegetale per una bevanda deliziosa e sana.

L’offerta comprende due bicchieri da portare con te, uno da 600 ml e uno da 300 ml. Grazie alle lame in acciaio inossidabile, il mixeur trita finemente senza lasciare residui.

Puoi utilizzarlo anche per preparare zuppe di verdura, gaspacho e vellutate fredde e deliziose da servire ai tuoi ospiti durante l’estate.

Elegante e funzionale, questo robot da cucina è il tuo miglior alleato. E con un prezzo inferiore a 20 €, la convenienza è davvero a portata di tutti.

