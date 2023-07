Lidl lancia questa maglietta per bambini che promette stile e comfort a soli 11.99 euros

Lidl stupisce ancora, lanciando una nuova maglietta per bambini. Un mix perfetto di stile e comfort, disponibile ad un prezzo accessibile di soli 11,99 euro. Questa maglietta, dalla qualità ineccepibile, promette di conquistare i piccoli fashion-addicted e i genitori attenti al portafoglio. Un investimento minimo per un capo d’abbigliamento versatile e durevole. Lidl continua a combinare moda alla portata di tutti e grande attenzione ai dettagli.

Maglie a tema per gli sport acquatici

In questa stagione estiva, Lidl delizia bambini e adulti con la sua nuova gamma di prodotti per le attività acquatiche. Che si tratti di una giornata in spiaggia o di un’attività sportiva in piscina, queste maglie da bagno sono progettate per soddisfare le esigenze degli utenti.

Con un indice di protezione UV di 50+, queste maglie offrono una protezione ottimale dai raggi solari. Sono disponibili in vari modelli, mettendo in risalto i personaggi preferiti dei più piccoli: i Minions e la Squadra dei Cuccioli (Paw Patrol).

Composizione e manutenzione del costume

Queste maglie da bagno, realizzate con 80% di poliestere e 20% di elastan LYCRA®, garantiscono resistenza e flessibilità in ogni situazione. La combinazione di questi materiali mantiene la forma della maglia, anche dopo molteplici utilizzi.

Suggerimenti per la manutenzione:

Le maglie devono essere lavate a una temperatura massima di 40°C . È sconsigliato l’uso di candeggina o la pulizia a secco.

Il stiramento è anche da evitare per mantenere la qualità del tessuto e dell’elastan.

Trovare la taglia giusta da Lidl

Scegliere la taglia adatta è semplice grazie al calcolatore di taglie di Lidl. Basta inserire le misure del bambino, selezionare una categoria di prodotti e un gruppo di persone, poi cliccare sul pulsante per calcolare la taglia. Le maglie sono disponibili per bambini dai 4 ai 12 anni.

Il prezzo di queste maglie a tema è di 11,99 €. Un piccolo investimento per una grande qualità e una protezione ottimale dal sole.

In sintesi, queste maglie da bagno Lidl, con un indice di protezione UV di 50+, sono ideate per gli sport acquatici e le attività in spiaggia. Sono disponibili nei modelli Minions e Paw Patrol, composti da 80% poliestere e 20% elastan LYCRA®. Secondo le istruzioni di manutenzione, devono essere lavati a un massimo di 40°C e non devono essere stirati. La loro taglia può essere facilmente calcolata con il calcolatore di taglie Lidl ed è disponibile per bambini dai 4 ai 12 anni. Il prezzo è di 11,99 €.

4.3/5 - (3 votes)