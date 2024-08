Lidl lancia nelle Baleari la prima borsa riutilizzabile nel reparto panetteria

Approccio sostenibile di Lidl alla riduzione dei rifiuti di plastica

Con l'obiettivo di promuovere un modello di business sostenibile e di avere un impatto positivo sull'ambiente, Lidl ha introdotto la prima busta di pane 100% riutilizzabile e riciclabile nel settore dei supermercati. Questa innovativa soluzione è realizzata in rPET, un materiale plastico riciclato, ed è parte integrante della strategia di Lidl per ridurre l'uso della plastica e includere almeno il 25% di plastica riciclata in tutti i suoi imballaggi entro il 2025.

Disponibilità delle nuove buste di pane

Nella sua fase iniziale, la busta di pane rPET di Lidl sarà disponibile in quattro negozi a Mallorca (Palma-Ikea, Pollença, Sa Pobla e Can Picafort) e nei tre punti vendita attuali di Ibiza con un prezzo di 0,99 euro. Nei prossimi mesi, questa iniziativa sarà estesa a tutti i punti vendita delle Isole Baleari, permettendo ai clienti di utilizzare queste nuove buste più sostenibili per i loro acquisti di prodotti da panetteria e pasticceria, come riporta la società in una nota stampa.

Lidl all'avanguardia nella riduzione dell'uso della plastica

Secondo una ricerca condotta da Kantar Worldpanel, Conectando con consumidores eco conscientes, il 63% degli intervistati utilizza prevalentemente buste riutilizzabili. Lidl continua a rispondere alle nuove esigenze dei suoi clienti attraverso formati innovativi per la riduzione dell'uso della plastica, che vengono implementati sia nel processo di acquisto che in tutto l'assortimento di prodotti.

Per quanto riguarda questo tema, Michaela Reischl, direttrice dei CSR di Lidl Spagna, ha dichiarato: “Non adottiamo nessuna misura senza prima aver fatto un lavoro di campo nel negozio. La sfida di trovare imballaggi e soluzioni rispettose dell'ambiente coinvolge l'intera industria, ma dobbiamo continuare a concentrarci sulle esigenze delle persone offrendo soluzioni sicure, resistenti, che consentono di mantenere la qualità e la freschezza dei prodotti senza aumentare i loro costi”.

La strategia di Lidl per un uso responsabile della plastica

Nel 2018, Lidl ha aderito alla Fondazione Ellen MacArthur, un'organizzazione che rappresenta più di mille entità unite da una visione comune: un'economia circolare per la plastica. L'obiettivo di questa iniziativa è di riprogettare il futuro della plastica, partendo dagli imballaggi.

Lidl è stata pioniera in numerose azioni legate all'uso responsabile della plastica. Oltre ad essere stata la prima catena a eliminare le buste di plastica dalle casse, promuove anche la sostituzione degli imballaggi di plastica con quelli di cellulosa o compostabili per tutti i suoi prodotti biologici di frutta e verdura.

La strategia REset Plastic di Lidl

REset Plastic è la strategia internazionale ambiziosa che Lidl ha promosso per anni in circa trenta paesi in cui la catena è presente. Questo piano comprende l'obiettivo di ridurre l'uso della plastica del 30%, utilizzare almeno il 25% di plastica riciclata e garantire la riciclabilità di tutti i suoi imballaggi di marca propria entro il 2025.

Le Isole Baleari, leader nella sostenibilità

Le Isole Baleari sono diventate un punto di riferimento per Lidl nella sua strategia di sostenibilità, grazie alle sue caratteristiche geografiche. Qui, Lidl ha avuto la possibilità di sperimentare e lanciare iniziative che promuovono politiche di efficienza energetica, prima di implementarle in tutto il resto del paese.

Per esempio, le Isole Baleari sono state la prima regione a eliminare le buste di plastica dalla spesa, introducendo sacchetti compostabili e di rete nella sezione frutta e verdura. Attualmente, 25 dei 30 negozi che Lidl ha nelle Isole Baleari sono dotati di pannelli fotovoltaici, permettendo di ridurre il consumo energetico tradizionale di ogni centro del 20-30%.

