Lidl lancia lo zaino scolastico perfetto per il ritorno a scuola in 3 colori!

Lidl lancia lo zaino scolastico perfetto per il ritorno a scuola in...

È tempo di rientro con Lidl! Scoprite questa cartella per permettere ai vostri figli di tornare a scuola con stile!

Caldo rientro con Lidl! Il discount offre i suoi prodotti per il ritorno a scuola con offerte imperdibili. Come questa cartella da acquistare in tre modelli a un prezzo scontato!

Amerete il vostro rientro 2023 con Lidl

Il ritorno a scuola che inizia il 4 settembre si preannuncia positivo con Lidl. Il marchio tedesco sta facendo il possibile per rendere il ritorno piacevole.

Se la prospettiva della fine delle vacanze vi deprime un po’, asciugherete presto le vostre lacrime grazie a Lidl e alle offerte che vi attendono in negozio.

Perché vi aspetta un continuo diluvio di offerte. Anche i budget limitati e colpiti dall’inflazione potranno migliorare il loro potere d’acquisto con il discount.

Il rientro è spesso un momento difficile per il portafoglio. Forniture scolastiche da acquistare, trasloco degli studenti nel loro nuovo appartamento, nuovo guardaroba…

Le spese sembrano infinite! Quindi, per dare una mano alle famiglie più in difficoltà, Lidl abbassa i prezzi. Scoprirete in questi giorni molte offerte su prodotti molto diversi.

Pensiamo ad esempio a questo prodotto geniale per evitare spese superflue dal parrucchiere per i vostri piccoli! Si tratta di un tagliacapelli che fa tutti i lavori necessari per ottenere tutti i tipi di taglio.

Perché non dimentichiamoci, questo rientro è soprattutto quello dei più piccoli. Domani, la maggior parte degli studenti in Francia tornerà a scuola. Sarà un grande giorno per loro, ma anche per i loro genitori.

Per far sì che tutto vada per il meglio, ognuno ha la sua strategia. Come acquistare in anticipo tutto il materiale scolastico per essere pronti a lavorare sin dal primo giorno.

Per tranquillizzare i vostri figli, regalate loro anche una cartella di cui possano andare fieri. Come questo modello di Lidl che li farà impazzire…

Una cartella alla moda da acquistare in tre colori

Per vivere un rientro perfetto per i vostri figli, regalate loro questo zaino scolastico Topmove appena arrivato da Lidl.

Questa cartella con dimensioni di 42 × 29 × 12 cm ha davvero molti punti di forza. È uno zaino bello e pratico che permetterà agli studenti di conservare tutto ciò di cui hanno bisogno per lavorare bene.

E inoltre, pensa alla loro salute! Per evitare dolori alla schiena, ha anche imbottitura dorsale ergonomica. E bretelle regolabili per un’ottima vestibilità.

Realizzato in tessuto di poliestere, è impermeabile e non si bagna alla prima pioggia. Inoltre, ha anche tasche laterali in rete per metterci l’ombrello in caso di maltempo.

È anche una cartella che assicura la sicurezza dei più piccoli con elementi riflettenti per essere visibili di notte. È un altro punto di tranquillità che Lidl ha pensato per i genitori.

E inoltre, è al passo con i tempi! Ha anche uno scomparto imbottito e spazioso per smartphone e computer portatile nella parte anteriore.

In breve, è il compagno ideale per i vostri figli per il loro ritorno a scuola a soli 11,99 €. E inoltre, possono sceglierlo in tre diversi colori rosa (con motivi principessa), blu o verde (con motivi dinosauri).

