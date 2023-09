Lidl lancia lo zaino perfetto per il ritorno a scuola in 3 colori!

Lidl lancia lo zaino perfetto per il ritorno a scuola in 3...

È ora di tornare a scuola con Lidl! Scopri questo zaino per permettere ai tuoi figli di tornare a scuola con stile!

Colpo di calore per il ritorno a scuola con Lidl! Il discounter sta vendendo a prezzi scontati i suoi articoli per il ritorno a scuola con offerte imperdibili. Come questo zaino disponibile in tre modelli a un prezzo scontato!

Amerai il tuo ritorno a scuola 2023 con Lidl

Il ritorno a scuola, che inizia il 4 settembre, si preannuncia positivo con Lidl. Il marchio tedesco sta facendo il massimo per farti apprezzare il rientro.

Se la prospettiva della fine delle vacanze ti deprime un po’, asciugherai presto le tue lacrime grazie a Lidl e alle offerte che ti aspettano in negozio.

Perché potrai assistere a un’infinità di occasioni imperdibili. Anche i bilanci limitati e colpiti dall’inflazione saranno in grado di aumentare il loro potere d’acquisto con il discounter.

Il ritorno a scuola è spesso un momento difficile per il portafoglio. Forniture scolastiche da acquistare, trasferimento degli studenti nel loro nuovo appartamento, nuovo guardaroba…

Le spese sembrano non finire mai! Quindi, per dare una mano alle famiglie più abbienti, Lidl abbassa i prezzi. Scopri in questi giorni un sacco di vantaggi su articoli molto diversi.

Pensiamo ad esempio a questo prodotto geniale per evitare spese inutili dal parrucchiere per i tuoi piccoli! Si tratta di un tagliacapelli che fa tutti i lavori possibili per riuscire in tutti i tagli.

Perché non dimentichiamo, questo ritorno a scuola riguarda soprattutto i più giovani. Già da domani, la maggior parte degli studenti francesi riprenderà la strada della scuola. È un grande giorno per loro, ma anche per i loro genitori.

Per far sì che tutto vada per il meglio, ognuno ha la sua strategia. Come acquistare in anticipo tutto il materiale scolastico per essere pronti a lavorare dal primo giorno.

Per rassicurare i tuoi figli, regalagli anche uno zaino di cui possano essere fieri. Come questo modello di Lidl che li farà impazzire…

Uno zaino alla moda da acquistare in tre colori

Per regalare ai tuoi figli un ritorno a scuola perfetto, regalagli questo zaino scolastico Topmove appena arrivato da Lidl.

Questo zaino con dimensioni di 42 × 29 × 12 cm ha davvero molti vantaggi. È uno zaino bello e pratico che permetterà agli studenti di conservare tutto ciò di cui hanno bisogno per lavorare bene.

E inoltre, si preoccupa della loro salute! Infatti, per evitare loro mal di schiena, ha anche un rivestimento dorsale ergonomico. Oltre a spalline regolabili per un comfort ottimale.

Realizzato in materiale poliestere, è impermeabile e non si bagna alla minima pioggia. Inoltre, ha anche tasche laterali in rete per metterci un ombrello in caso di maltempo.

È anche uno zaino che garantisce la sicurezza dei più piccoli con i suoi elementi riflettenti per essere visibili di notte. È un altro aspetto rassicurante a cui ha pensato Lidl.

E inoltre, è al passo con i tempi! Infatti, ha un sulla parte anteriore.

Insomma, è il compagno ideale per i tuoi figli per il loro ritorno in classe a soli 11,99 €. E inoltre, possono sceglierlo in tre diversi colori: rosa (con motivi principessa), blu o verde (con motivi dinosauri).

4.1/5 - (11 votes)