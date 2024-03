Lidl lancia lo zaino perfetto per il picnic

Con l'arrivo del bel tempo, i pasti all'aperto tornano in auge. Lidl presenta lo zaino perfetto per il picnic!

Godetevi il ritorno del bel tempo con Lidl! L'azienda discount mette in vendita uno zaino fantastico, perfetto per i picnic!

Il ritorno del caro vecchio picnic!

L'inverno si nasconde finalmente per lasciare posto a temperature più alte. In questo periodo di bel tempo, è il momento giusto per uscire e godersi l'aria aperta. Non c'è niente di meglio di un pic-nic romantico o in famiglia con i bambini!

Insalate, verdure crude, panini, patatine, verdure… Cosa c'è di meglio di gustare cibo semplice sotto il sole? I pic-nic sono un'occasione perfetta per divertire i più piccoli e rilassare i più grandi.

Infatti, i bambini possono divertirsi all'aperto, mentre gli adulti possono riposarsi o leggere sdraiati su un telo leggero. Che sia in spiaggia, in montagna, in un parco o nel vostro giardino, l'organizzazione del picnic è un piacere!

Per la preparazione, il tonno è un grande vantaggio per preparare i panini! Poi, per l'insalata, non dimenticate i pomodorini, i ravanelli, i gamberetti e i cetrioli. Sono gli ingredienti perfetti per stimolare le papille gustative durante un picnic.

Potete anche fare delle buone insalate di riso o di pasta con pollo… Insomma, avete l'imbarazzo della scelta! Ma bisogna anche poter portare tutto sul posto! Ecco dove entra in gioco Lidl!

Eh sì! Lidl ha messo a disposizione un fantastico bagaglio per trasportare il vostro cibo. Si tratta quindi di uno zaino da picnic che dispone di un set completo per non dimenticare nulla.

Lidl vi permette quindi di trasportare tutti i vostri alimenti in uno zaino ultra confortevole. È il modello Esmeyer che include un portabottiglie, posate in acciaio inossidabile, bicchieri da vino.

Lidl presenta lo zaino perfetto per il picnic!

Uno zaino confortevole da Lidl

Vi sono anche piatti di plastica, tovaglioli di stoffa, un apribottiglie, un saliera e addirittura un pepiera! Decisamente, Lidl ha davvero pensato a tutto! Ecco quindi uno zaino molto completo disponibile in blu scuro o in nero.

In questo zaino, ci sono diversi scomparti. Troverete quindi posto per riporre tutti i vosti alimenti. C'è anche un portabottiglie classico, per evitare che la bottiglia schiacci gli altri alimenti.

Lidl ha pensato ad integrare delle ampie maniglie per facilitare l'uso e rendere il trasporto più semplice. Vi è anche una fodera di protezione per evitare che si rompa a causa degli urti.

Per quanto riguarda il vano esterno, contiene tutti i bicchieri, le posate, i piatti. E le saliere e pepiere. L'azienda discount vi lascia anche un po' di spazio per riporre il resto delle vostre cose.

Il tessuto è il poliestere e le posate sono in acciaio inossidabile. Invece, i piatti, i bicchieri, la saliera e la pepiera sono in plastica. Il peso di questo zaino ultra-pratico è di soli 1,52 kg.

Potete quindi trasportarlo dove volete, senza avere mal di schiena. Parliamo ora del prezzo! Vi informiamo che Lidl ha deciso di svenderlo! Passa così da 72,90 euro al prezzo finale di 47,99 euro.

Ecco quindi un ottimo affare che farà la felicità dei vostri cari durante i bei giorni. Ancora una volta, il discount ha colpito forte con questa novità.