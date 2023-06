Lidl lancia l’elettrodomestico definitivo: non sprecherai più gli avanzi di cibo.

Sapevi che ogni anno in Italia vengono sprecati più di 7,7 milioni di tonnellate di cibo? Questo rappresenta un grave problema ambientale, economico e sociale, poiché si spreca una grande quantità di risorse naturali, si generano una grande quantità di rifiuti e si contribuisce al cambiamento climatico. Inoltre, buttare il cibo significa buttare soldi, poiché si spreca una parte del budget familiare destinato all’alimentazione e, soprattutto ora che i prezzi degli alimenti sono in aumento da mesi, ti interesserà sicuramente conoscere l’elettrodomestico definitivo di Lidl, con cui non dovrai più buttare gli avanzi di cibo.

Lidl lancia l’elettrodomestico per non buttare gli avanzi di cibo

Per aiutare a ridurre lo spreco di cibo e risparmiare denaro nella spesa mensile, Lidl ha lanciato un nuovo elettrodomestico che promette di essere un grande alleato per le case spagnole. Si tratta di una macchina per il sottovuoto, che secondo l’azienda, può aiutare a prolungare la durata di conservazione degli alimenti freschi e cucinati, evitando che diventino inutilizzabili e che debbano essere buttati.

La macchina per il sottovuoto di Lidl è un prodotto del marchio SilverCrest, specialista in elettrodomestici e principale fornitore di Lidl in questo tipo di prodotti. Questo elettrodomestico ha un prezzo di 54,99 euro ed è disponibile in tutti i negozi Lidl. Inoltre, include diverse funzioni di confezionamento a seconda del cibo che vogliamo confezionare e permette inoltre di cucinare i cibi a bassa temperatura con la tecnica sous-vide, che come afferma Lidl dal suo sito web, è “l’ultima tendenza gastronomica”.

Inoltre include: una guarnizione di ricambio, un rotolo di plastica da 3 m e 3 adattatori per valvole a vuoto. E ha un vaschetta per posizionare gli alimenti durante il confezionamento, che inoltre può essere lavato in lavastoviglie.

Il funzionamento della macchina per il sottovuoto è molto semplice. Devi solo avvolgere il cibo nella pellicola (o metterlo in una busta) e selezionare una delle opzioni di confezionamento, poiché come abbiamo detto, puoi scegliere quella “wet” per alimenti umidi, o ad esempio “soft” per alimenti più delicati. Una volta selezionata, la funzione premendo il pulsante corrispondente, possiamo vedere come inizia a perdere aria fino a rimanere completamente sottovuoto.

In questo modo, confezionando sottovuoto gli alimenti, si ottengono diversi vantaggi:

I nutrienti e le vitamine degli alimenti vengono preservati meglio , il che significa che rimangono freschi e sani più a lungo.

, il che significa che rimangono freschi e sani più a lungo. Si evita l’ossidazione e la perdita di colore , sapore e aroma degli alimenti, migliorando la loro qualità organolettica.

, sapore e aroma degli alimenti, migliorando la loro qualità organolettica. Si riduce lo spazio occupato dagli alimenti nel frigorifero o nel congelatore, consentendo di risparmiare spazio e organizzare meglio il frigorifero.

consentendo di risparmiare spazio e organizzare meglio il frigorifero. Si facilita il trasporto e lo stoccaggio degli alimenti , poiché possono essere impilati facilmente e non si versano o si sporcano.

, poiché possono essere impilati facilmente e non si versano o si sporcano. Si evita l’uso di conservanti artificiali o additivi chimici per prolungare la durata di conservazione degli alimenti.

chimici per prolungare la durata di conservazione degli alimenti. È anche perfetto per risparmiare tempo quando si va a fare la spesa, poiché possiamo acquistare una maggiore quantità di alimenti e poi conservarli in modo adeguato fino al momento dell’uso.

Cosa stai aspettando? Se vuoi approfittare di questa opportunità, non esitare ad avvicinarti al tuo negozio Lidl più vicino e acquistare questo prodotto. Non te ne pentirai!

