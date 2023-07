Lidl lancia le sue sneakers da donna a un prezzo incredibile: solo 19.99 euro per unire stile e comfort

Lidl sorprende di nuovo, lanciando sul mercato la propria linea di sneakers da donna. Queste scarpe, offerte ad un prezzo imbattibile di soli 19,99 euro, uniscono stile e comfort in modo impeccabile. Con un design alla moda e materiale di qualità, promettono di rivoluzionare l’armadio di ogni fashionista attenta al budget, senza compromettere il comfort. Non perdete l’opportunità di aggiungere un tocco di tendenza al vostro guardaroba con le sneakers di Lidl!

Lidl, il noto rivenditore tedesco, ha recentemente svelato una nuova gamma di sneakers da donna a soli 19,99 euro. Queste calzature non sono solo alla moda e confortevoli, ma anche rispettose dell’ambiente grazie alla PEU a base d’acqua utilizzata nella loro produzione.

Lidl colpisce forte con sneakers da donna a soli 19,99 euro: stile, comfort e responsabilità ambientale con la PEU a base d’acqua

Proseguendo la sua missione di offrire prodotti di qualità a prezzi accessibili, Lidl ha creato un paio di sneakers per donna che uniscono perfettamente stile e comfort. Disponibili a un prezzo straordinario di 19,99€, queste scarpe sono realizzate con una PEU a base d’acqua, un’iniziativa ecologica che sottolinea la responsabilità ambientale di Lidl.

Ogni paio dispone anche di un imbottitura del bordo dello stivaletto, garantendo un comfort extra per i piedi.

Personalizza il tuo stile con le nuove sneakers di Lidl: disponibili in beige, blu e rosa, dalla taglia 37 alla 41

Per soddisfare tutti i gusti, le nuove sneakers di Lidl sono disponibili in beige, azzurro e rosa. Gli acquirenti hanno inoltre la possibilità di scegliere tra diverse taglie, che variano dal 37 al 41.

Se preferisci colori delicati o vibranti, queste sneakers eleganti ti permetteranno di personalizzare il tuo stile pur rimanendo comode.

Una composizione morbida per i tuoi piedi: tessuto confortevole e imbottitura del bordo, le sneakers Lidl combinano moda e benessere

Per quanto riguarda la composizione, queste sneakers sono fatte con materiali morbidi per garantire il comfort. La tomaia è in tessuto, così come la fodera e la soletta. L’imbottitura del bordo dello stivaletto aggiunge un tocco di comfort extra, rendendo queste scarpe una scelta perfetta per l’uso quotidiano.

Materiale della tomaia: tessuto

Fodera e soletta: tessuto

Imbottitura del bordo dello stivaletto per comfort extra

In conclusione, le nuove sneakers da donna di Lidl non sono solo eleganti e confortevoli, ma anche rispettose dell’ambiente. Disponibili a un prezzo conveniente di 19,99€, queste scarpe sono un’aggiunta ideale per qualsiasi guardaroba.

