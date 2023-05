Lidl lancia l’attrezzo perfetto per fare patatine croccanti e meno caloriche!

Per la felicità dei suoi clienti, Lidl ha deciso di mettere in vendita una friggitrice ad aria calda che fa delle patatine croccanti!

Da diversi anni, Lidl è riuscita a farsi un posto nella vita dei francesi. E, il meno che si possa dire, è che l’insegna è ancora più apprezzata in questo periodo di inflazione. Con i suoi prezzi bassi, facilita la vita di tutti.

Lidl spopola con la sua friggitrice

Se Lidl è molto apprezzata dai francesi, c’è una buona ragione. L’azienda non esita a mettere in vendita prodotti alimentari di qualità che non costano una fortuna.

Con i suoi prezzi che sfidano la concorrenza, Lidl non perde mai l’occasione di fare rumore tra i clienti. Se questi ultimi apprezzano tanto l’azienda, è per un’altra ragione.

Se l’azienda mette in vendita prodotti alimentari, non significa che non si specializza in altri settori. Al contrario. Rivela anche prodotti high-tech, tessili ma anche elettrodomestici.

E da poco c’è un altro prodotto che sta facendo l’unanimità tra i clienti. Si tratta di una incredibile friggitrice. Quest’ultima proviene dal marchio SilverCrest. E il meno che si possa dire è che ti semplificherà la vita.

Si tratta di una friggitrice ad aria calda 9 in 1. Si tratta di un modello che ha impressionato molti clienti che l’hanno utilizzato. E per buona ragione, è una friggitrice molto versatile per fare tutto ciò che desideri in cucina.

Un prodotto ad aria calda

Alcuni clienti hanno addirittura confuso questa friggitrice Lidl con un robot da cucina. Ma la verità è che questa friggitrice va molto oltre. Perché ci permette di friggere, grigliare, cuocere e altro ancora. Ma tutto questo nel comfort di un solo apparecchio

Forse la migliore di tutte, questa friggitrice ad aria calda ha un prezzo abbastanza basso da Lidl rispetto ad altri modelli altrettanto versatili. Infatti, costa la somma di 109,99 euro. Un prezzo abbastanza accessibile per un prodotto che fa così tante cose.

Ebbene, che tu abbia bisogno di friggere o addirittura di disidratare gli alimenti, questa friggitrice non mancherà di farti innamorare in particolare grazie alla sua funzionalità. La friggitrice venduta da Lidl ha anche un design molto accattivante.

E per buona ragione, ha un colore nero predominante che la fa risaltare. E allo stesso tempo ha un bell’aspetto in tutti i tipi di cucine. Non importa il design di quest’ultima, la friggitrice troverà senza dubbio il suo posto.

Inoltre, sappi anche che la sua dimensione è perfetta per occupare molto poco spazio nella nostra cucina. Ciò che è davvero un vantaggio per questo modello. E per buona ragione, i robot da cucina sono spesso grandi e occupano troppo spazio.

Una friggitrice molto versatile

Felizmente, non è il caso della friggitrice Lidl. Sapete anche che ha una potenza di 1800W. La friggitrice è in grado di friggere senza dover aggiungere neanche un filo di olio. Tuttavia, si differenzia dalle altre friggitrici ad aria.

È per una buona ragione. È in grado anche di dorare, cuocere, scaldare, arrostire, grigliare, gratinare, friggere e altro ancora. Ciò rende questa friggitrice ad aria molto versatile in tutti i sensi.

Comprende tutto ciò di cui abbiamo bisogno per cucinare, 3 griglie per cottura e disidratazione e persino un set di kebab. L’acquisto include anche un libro con 20 ricette molto utili.

È un acquisto indispensabile che puoi trovare senza problemi sul sito web di Lidl!

