Lidl lancia l’accessorio rivoluzionario per gatti: la tua mascota finalmente all’ombra! Scopri perché sta facendo impazzire i proprietari!

Durante l’estate, il caldo può diventare soffocante, togliendoci ogni voglia di fare qualcosa. Non riusciamo nemmeno a sollevarci o a uscire di casa, nonostante la presenza di un ventilatore. Immaginate quanto possa essere dura per i nostri animali domestici, sia cani che gatti. Questi ultimi, in particolare, non amano uscire quanto i cani, quindi è normale che in estate si sentano ancora più stressati e cercano un luogo fresco se si avventurano sulla terrazza. Fortunatamente, Lidl ha qualcosa che può migliorare l’estate del tuo animale domestico (sia che si tratti di un gatto o un cane). Un accessorio perfetto per loro che permette di rilassarsi, riposare e proteggersi dal sole.

Anche gli animali possono soffrire di colpi di calore e nel caso dei gatti, è difficile accorgersene fino a quando non iniziano a mostrare sintomi come ansia, tremori o vomito. Non aspettare che ciò accada, scegli ciò che può mantenerli freschi, come la nuova cuccia con parasole di Lidl. Una cuccia che può essere posizionata sia all’esterno che all’interno di casa. Molti gatti amano prendere il sole al mattino ma, per evitare rischi inutili, scegli questo modello di cuccia per farli rilassare e proteggerli dai raggi UV, tutto per meno di 20 euro. Vediamo di più su questo accessorio per gatti di Lidl, perché sta diventando così popolare e come usarlo. È anche perfetto per i cani.

L’accessorio Lidl per mantenere fresco il tuo animale domestico

Tra le tante cose che possiamo comprare per i nostri animali domestici nel bazar online di Lidl, la cuccia con parasole è diventata il prodotto virale che tutti i proprietari di gatti o cani cercano quest’estate. Il motivo è semplice. Protegge dal sole, ma non solo quando il nostro animale domestico è sdraiato sulla terrazza o in giardino. È anche adatto per interni, in particolare per quelle zone della casa dove il sole batte tutto il giorno. Inoltre, puoi portarlo con te in viaggio, quindi può proteggere il tuo animale domestico dal sole ovunque tu sia.

La cuccia pesa solo 2,45 kg, quindi non sarà difficile da trasportare. La struttura è in acciaio, leggero ma stabile. La base è in poliestere, molto comoda e resistente, perfetta per il tuo gatto o cane.

L’altezza è un altro aspetto importante. Come puoi vedere nella foto, è rialzata dal suolo, quindi aiuta a prevenire l’accumulo di calore su superfici come piastrelle o cemento. Inoltre, permette la circolazione dell’aria sotto, creando una sensazione termica molto più piacevole, perfetta per le calde giornate estive.

Con ombrellone resistente e progettato per durare a lungo

La cuccia per gatti o cani di Lidl include un parasole che la rende ideale per l’estate. Questo accessorio protegge dai raggi solari con una protezione UV massima di 50, fondamentale se il tuo animale domestico ha il pelo chiaro o una pelle sensibile. Inoltre, l’ombrellone può essere facilmente rimosso e riattaccato, quindi può essere utilizzato anche come lettino per far riposare l’animale anche quando non c’è sole o in inverno.

Non c’è dubbio che grazie al parasole, questa cuccia per animali domestici di Lidl sta spopolando quest’estate. Immagina di averlo nel tuo giardino o sulla tua terrazza, e veder il tuo animale domestico rilassarsi o giacere, sapendo che avrà sempre ombra garantita. Inoltre, è facile da montare: basta aprirla, attaccare l’ombrellone e il gioco è fatto.

Una cuccia resistente e facile da pulire

Nonostante molti proprietari di gatti stiano acquistando questa cuccia con parasole, la verità è che sopporta fino a 60 kg di peso, quindi è adatta anche per cani di piccola o media taglia. La superficie della cuccia ha dimensioni approssimative di 106 x 75 cm, abbastanza per far stendere comodamente qualsiasi animale di taglia media.

Per quanto riguarda la manutenzione e la pulizia di questa cuccia di Lidl per il tuo animale domestico, non può essere lavata in lavatrice né stirata o messa in asciugatrice, ma essendo fatta di poliestere, basta passare un panno umido per farla sembrare come nuova. Infatti, la sua struttura è concepita per resistere all’uso esterno, quindi non è particolarmente delicata.

Ora lo sai, se stavi cercando un modo per far riposare il tuo gato quest’estate senza che il sole diventi un problema o un rischio, questa cuccia con parasole di Lidl per animali domestici è un’opzione molto valida. È economica, pratica, resistente e confortevole. Inoltre, ha quel tocco di design che tanto apprezziamo e che ti farà voler entrare subito nel bazar online di Lidl per acquistarla. Il prezzo? Solo 19,99 euro.