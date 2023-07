Lidl lancia la sua mandolina a 16.99 euros, un strumento indispensabile per semplificare le tue preparazioni culinarie!

Lidl torna a sorprendere con l’innovativo strumento di cucina, una mandolina appena lanciata a 16.99 euro. Questo dispositivo, versatile e pratico, è indispensabile per semplificare le tue preparazioni culinarie. Affettare, tritare, grattugiare – la nuova mandolina di Lidl rende queste operazioni un gioco da ragazzi, promettendo di rivoluzionare il tuo modo di cucinare. Un prezzo accessibile per un alleato prezioso in cucina, la mandolina Lidl è un investimento che vale la pena fare.

Poli-attività e praticità della ciotola in vetro Lidl a 16.99€

La ciotola in vetro Lidl si rivela un elemento indispensabile in cucina grazie alla sua molteplice utilizzo. Questo recipiente è l’ideale per vari preparativi, sia che si tratti di patate, verdure, frutta o formaggi a pasta dura.

Incluso con la ciotola c’è un coperchio utilissimo che permette di conservare efficacemente i cibi tagliati. L’ampia capienza di circa 2,7 L rende questa ciotola funzionale ed estremamente pratica per uso quotidiano.

Utilizzo versatile

Coperchio pratico

Sicurezza ed efficacia: i vantaggi delle lame della ciotola in vetro Lidl

La ciotola in vetro Lidl dispone di sei diverse lame: una lama per taglio sottile, una per taglio spesso, una grattugia spessa, una grattugia sottile, un pialla e un inserto julienne. Queste lame affilate garantiscono un lavoro rapido ed efficiente.

Per garantire un uso sicuro, la ciotola è dotata di una protezione per le dita e di un tappetino antiscivolo. Queste caratteristiche assicurano una manipolazione sicura, anche durante la preparazione di alimenti più delicati.

Diverse lame

Protezione per le dita e tappetino antiscivolo

Manutenzione e resistenza della ciotola in vetro Lidl

La ciotola in vetro Lidl resiste a temperature che vanno da -15 a 100 °C, il che significa che può essere utilizzata sia per la preparazione di piatti caldi che per la conservazione di alimenti in frigorifero.

Per quanto riguarda la pulizia, la ciotola è molto facile da mantenere. Viene fornita con un pettine per pulire gli spazi tra le lame e tutti i suoi elementi (il contenitore in vetro, il coperchio e il tappetino antiscivolo) possono essere lavati in lavastoviglie.

In conclusione, la ciotola in vetro Lidl, al prezzo di 16.99€, rappresenta un utensile da cucina polivalente, sicuro e di facile manutenzione. Le sue numerose caratteristiche ne fanno una scelta sagace per chiunque desideri semplificare le proprie attività culinarie.

