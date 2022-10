Lidl lancia la minipiscina gonfiabile a basso costo con funzione massaggio e riscaldamento

Lidl ha appena lanciato una novità perché tutti abbiano accesso al lusso: una vasca idromassaggio gonfiabile che include anche una funzione di massaggio e riscaldamento.

Il nuovissimo prodotto Lidl

Lidl lancia un nuovo prodotto per rispondere concretamente a tutti i desideri: rendere il lusso molto accessibile. Questo è un vasca idromassaggio gonfiabile con funzione di massaggio. Se hai sempre sognato di vivere nel lusso, ma il tuo budget non lo ha mai permesso, Lidl ha trovato la soluzione per te con la sua vasca idromassaggio. Questa è un’opportunità per rilassarsi al sole e incontrarsi con gli amici per crogiolarsi al sole. Questo prodotto ha una funzione di riscaldamento con una temperatura di 40°C.

Una vasca idromassaggio progettata per risparmiare denaro

La cosa più interessante è che questa vasca idromassaggio è stata progettata per soddisfare le esigenze dell’economia. Ha una funzione di riempimento ed estrazione per svuotare l’aria al fine di semplificare la pulizia. Questa vasca idromassaggio gonfiabile è realizzata in materiale Tritech® con effetto pelle. Chiamata BESTWAY® Palm Springs LAY-Z SPA con funzione di massaggio può ospitare fino a 6 persone. L’inflazione è facile, perché è finita la pompa AirJet® che ha anche altre funzioni: riscaldamento, massaggio con un ritmo di 140 getti, riempimento ed estrazione dell’aria, risparmio energetico.

Questa novità misura 196 x 71 cm per 33,81 kg e mostra un prezzo di vendita di 499 €.