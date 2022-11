Lidl lancia la macchina per raclette e fonduta perfetta per l’inverno 2022!

La stagione della raclette è ufficialmente aperta e da Lidl potete trovare una macchina per raclette e fonduta perfetta per questo inverno!

Se anche voi amate condividere la raclette durante le serate con gli amici o la famiglia, buone notizie: Lidl ha appena messo in commercio una macchina per raclette e fonduta perfetta per questo inverno 2022! Stopandgo vi racconta tutto dalla A alla Z.

Tante idee per le feste da Lidl

L’arrivo del Natale è solo questione di settimane. Per evitare di arrivare impreparati, è bene organizzarsi fin da ora. Per prima cosa, pensate al vostro abbigliamento. Volete brillare?

Per un pranzo elegante, suggeriamo un abito nero o di un colore neutro, ma se volete essere originali, il maglione natalizio di Lidl sta già andando a ruba, forse perché ricorda proprio maglione che la nonna vi ha regalato a 12 anni!

Da Lidl trovate anche ottimi prodotti per fare un figurone a tavola, come la faraona ripiena. Con soli 19,99 euro potete portare a casa 1,3 kg di questa carne deliziosa e sorprendere i vostri ospiti.

Inoltre, potete trovare anche il polpettone di tacchino a 11,99 euro. Ecco perché amiamo Lidl: offre sempre soluzioni facili e veloci che sanno distinguersi.

Ma non è tutto! Anche Lidl ha appena messo in vendita una macchina per raclette e fonduta perfetta per questo inverno 2022! Ve ne parliamo qui di seguito.

Un super elettrodomestico da Lidl

L’improvviso calo della temperatura e l’arrivo della pioggia ci mettono di cattivo umore ma Lidl ha la soluzione perfetta per tenerci al caldo. Stiamo parlando di quello che avete sempre desiderato, una chicca di cui non potrete più fare a meno: la macchina per la raclette di Lidl.

Lidl propone un nuovo elettrodomestico 3-in-1 che vi permetterà di passare serate indimenticabili: con la macchina per raclette di Lidl, potrete cuocere sia la raclette che il formaggio per preparare una buona fonduta, ma anche la carne alla griglia!

Cosa ne dite? Questo modello Silvercrest vi sorprenderà con i suoi tre piani sovrapposti e i suoi accessori. C’è la padella per la fonduta, la griglia e e, in fondo, lo spazio riservato alla famosa raclette. Penserete già a quanto possa essere cara, ma da Lidl potete trovare questo gioiellino a soli 54,99 euro.

Questo prodotto sarà disponibile dal 19 dicembre. State pronti: a quel prezzo, andrà a ruba!