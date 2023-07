Lidl lancia in vendita un applique solare per trasformare la tua illuminazione esterna a meno di 8.99 euros !

Lidl lancia in vendita un applique solare per trasformare la tua illuminazione...

Lidl presenta un’innovativa applique solare, per trasformare la vostra illuminazione esterna spendendo meno di 8,99 euro. Questo dispositivo eco-friendly converte la luce del sole in energia, offrendo un’illuminazione notturna efficiente e sostenibile. Un’opportunità perfetta per coloro che cercano soluzioni eco-compatibili senza rinunciare all’estetica. Lidl continua a stupire con la sua offerta di prodotti di qualità a prezzi accessibili.

Dettagli tecnici e funzionalità dell’illuminazione Lidl

La scelta di installare un’illuminazione esterna può rivelarsi spesso un compito delicato, ma Lidl offre una soluzione semplice ed efficace con la sua nuova illuminazione. Questa illuminazione vanta caratteristiche impressionanti come il suo sensore di movimento e crepuscolare. Non solo l’illuminazione è resistente alle intemperie, ma è anche protetta dalle schizzi d’acqua grazie alla sua classe di protezione IP65.

Uno dei principali vantaggi di questo prodotto è l’illuminazione automatica al tramonto. L’illuminazione di accento e l’illuminazione temporanea supplementare si attivano quando viene rilevato un movimento, offrendo un ulteriore livello di sicurezza.

Numero di lampade : 10,8 LED bianco freddo, 2 LED bianco caldo

: 10,8 LED bianco freddo, 2 LED bianco caldo Potenza massima della lampada : 0,2 W per il bianco freddo, 0,5 W per il bianco caldo

: 0,2 W per il bianco freddo, 0,5 W per il bianco caldo Durata : circa 30000 ore

: circa 30000 ore Flusso luminoso : circa 200 lm

: circa 200 lm Intensità della luce: bianco freddo, bianco caldo

Dimensioni e peso dell’illuminazione esterna Lidl

Riguardo al design, il materiale principale è il plastico, che rende questo dispositivo leggero e facilmente maneggevole. Le dimensioni di questo prodotto sono circa 10,5 x 13 x 8 cm (l x h x p).

Peso : circa 200 g con batteria

: circa 200 g con batteria Peso senza batteria: circa 162 g

Un’illuminazione esterna conveniente e di qualità da Lidl

Quello che distingue questa illuminazione Lidl dalle altre è il suo rapporto qualità-prezzo. Per soli 8,99 €, l’utente beneficia delle funzionalità sopra menzionate. I consumatori alla ricerca di un’illuminazione esterna sia affidabile che conveniente possono quindi rivolgersi a questo prodotto.

In conclusione, l’illuminazione esterna di Lidl si distingue per le sue impressionanti caratteristiche tecniche, la sua durabilità, le sue dimensioni pratiche e il suo eccellente rapporto qualità-prezzo. Per ricordare, questo prodotto è disponibile al prezzo di soli 8,99 €.

