Lidl lancia il vestito camicia in denim più bello della primavera a un prezzo molto conveniente!

Lidl lancia il vestito camicia in denim più bello della primavera a...

Correte subito da Lidl per aggiungere un capo di moda al vostro guardaroba primaverile. Vi conquisterà con il suo stile e il suo mini prezzo!

I buoni piani si susseguono a un ritmo folle da Lidl. Nel reparto tessile, un nuovo capo vi aspetta. Scoprite questo abito in denim che farà sensazione nel vostro guardaroba primaverile!

Vivete una stagione piena di buoni piani grazie al discount

Dal momento che l’inverno sembra ancora in atto non abbandonate troppo presto il vostro pesante cappotto che vi ha tenuto al caldo la stagione precedente. Ma non preoccupatevi, i bellissimi giorni dovrebbero stabilirsi definitivamente tra poco. Nel frattempo, niente vi impedisce di anticiparli con Lidl.

Il discount sta infatti svelando questi giorni numerosi prodotti per accogliere la primavera. Come questo strumento perfetto per pulire le vostre finestre nel contesto di una grande pulizia da effettuare a casa vostra.

Grazie al suo braccio telescopico, potete facilmente raggiungere le superfici in alto. E il suo serbatoio integrato vi permetterà di lavorare con facilità.

Anche i fortunati proprietari di terrazze o giardini hanno qualcosa da cercare nel loro negozio. Infatti, troveranno da Lidl questo elegante tavolo in legno.

Questo è venduto a un prezzo accessibile. E non ha nulla da invidiare ai modelli che si potrebbero trovare da Maisons du monde o ancora una certa marca svedese…

Che si dica “nuova stagione”, si dice anche nuovi capi da acquistare per ampliare il proprio guardaroba. E questo va bene! Perché proprio Lidl ha novità nel reparto tessile per le fashioniste.

Chiaramente venendo a fare concorrenza ai marchi di prêt-à-porter, il discount sfodera il suo vestito in denim che farà impazzire le sue clienti !

Questo capo ha tutti gli argomenti per atterrare nel vostro guardaroba. Ed è impossibile che non riesca a conquistarvi. Vi diciamo di più su di lui…

Lidl svela il suo abito atemporale in denim

Questo abito con chiusura a bottoni e cintura in vita, è un vero capo di base che non potete evitare. Il suo tessuto in 100% Tencel gli conferisce un aspetto molto piacevole da indossare.

Lavabile in lavatrice a una temperatura massima di 30°C, questo capo è facile da vivere. Inoltre, è assolutamente lusinghiero per la silhouette. Infatti il suo tessuto non rigido non comprime le forme.

Vi lascia tutta la vostra libertà di movimento accompagnandovi con eleganza. Molto versatile, questo abito a maniche corte trova la sua utilità in tutte le vostre attività quotidiane.

