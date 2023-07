Lidl lancia il trend dell’estate: scontata la fresca tuta di lino che si abbina a tutto.

I monos sono uno dei capi estivi più amati, freschi per andare in spiaggia o al lavoro senza soffrire il caldo anche quando le temperature sono alte, un capo alla moda che ti aiuterà a creare una grande varietà di look se sai come abbinarlo. Oggi ti mostriamo un mono di lino di Lidl con il quale potrai essere fresca tutto l’estate sfoggiando uno stile fantastico in quanto si abbina con tutto… ed è scontatissimo!

Lidl ha una sezione tessile molto interessante in cui puoi trovare una grande varietà di capi che cambiano spesso per rinnovare la sezione, quindi quando vedi qualcosa che ti piace devi comprarlo subito o potresti non vederlo più. La catena tedesca ha successo in Italia grazie alla sua eccellente rapporto qualità-prezzo e all’innovazione di molti dei suoi prodotti.

Il mono di lino di Lidl che desidererai quest’estate

Si tratta del Mono di lino con spalline per donna, un capo perfetto per l’estate poiché ti permetterà di sopportare il periodo più caldo dell’anno senza soffrire, con freschezza e comodità assolute, oltre che con molto stile, poiché è un capo bello dall’alto in basso. Attualmente è scontato del 20% che porta il suo prezzo finale a soli 7,99€, un affare che non puoi lasciarti sfuggire.

Questo fantastico mono di lino di Lidl è disponibile nelle taglie dalla 38 alla 46 e ha dettagli molto interessanti come quelli che elenchiamo di seguito:

Spalline sottili regolabili che sono comode e sicure.

Vita elastica che offre totale comodità.

Tessuto leggero e fresco, realizzato con il 55% di lino e il 45% di viscosa.

Collo rotondo.

Colore bianco, abbinabile con tutto.

Parte superiore a doppio strato.

Quando si tratta di prendersi cura di questo bellissimo mono per sfruttarne al massimo le potenzialità, è molto importante seguire le raccomandazioni del produttore per la cura:

Lavare in lavatrice a 40ºC, con programma normale.

Non utilizzare candeggina o sbiancanti.

Non asciugare in asciugatrice, sempre all’aria.

Stirare solo a temperatura media.

Non lavare a secco.

Se quest’estate vuoi indossare un capo fresco e comodo che possa essere abbinato praticamente con tutto, non c’è dubbio che questo mono di lino di Lidl sia una delle migliori opzioni, soprattutto con lo sconto incredibile che ha attualmente. Bello, bello e a buon prezzo… non si può chiedere di più!

