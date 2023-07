Lidl lancia il suo set di calzini per uomini a soli 6.99 euros !

Lidl lancia il suo set di calzini per uomini a soli 6.99...

Lidl sorprende ancora una volta con la sua offerta irresistibile! Questa volta, il gigante della vendita al dettaglio ha lanciato un set di calzini per uomini, disponibile a soli 6.99 euro. Un’opzione economica senza rinunciare alla qualità. Questo set, versatile e confortevole, si adatta perfettamente a qualsiasi guardaroba maschile. Non perdete questa offerta speciale di Lidl, la scelta giusta per i vostri acquisti di indumenti essenziali.

La tecnologia Soft Comfort di Lidl: il segreto dietro un comfort eccezionale

La catena di supermercati tedesca, Lidl, è notoriamente riconosciuta per i suoi prodotti di alta qualità a prezzi accessibili. Un esempio esemplare è il pacchetto di 10 paia di calzini, realizzato con 1% di elastan LYCRA® per un’elasticità supplementare, e 99% di poliestere per una resistenza e durabilità superiori.

La caratteristica predominante di questo prodotto è indubbiamente rappresentata dalla tecnologia SOFT COMFORT. Questa tecnologia, progettata specificamente per offrire una sensazione di comfort eccezionale lungo il bordo a costine, rende ogni paio di calzini un must per il tuo guardaroba.

La tintura Dope Dyed di Lidl: un approccio eco-responsabile per colori duraturi

Oltre al comfort, questi calzini si distinguono per il loro metodo di tintura innovativo. Lidl utilizza un processo di tintura in massa chiamato Dope Dyed, che riduce l’uso dell’acqua durante la produzione e garantisce una brillantezza e un colore duraturi, anche dopo svariati lavaggi.

Le opzioni di colore includono nero, bianco o una combinazione di bianco, grigio e nero. Per quanto riguarda le istruzioni di lavaggio, si consiglia un lavaggio a 40°C, senza l’uso di candeggina, e non è consigliato il lavaggio a secco.

Il calcolatore di taglie di Lidl: trovare la tua taglia non è mai stato così semplice

Per garantire un’adattabilità perfetta, Lidl offre un calcolatore di taglie online. Puoi facilmente determinare la tua taglia tra le opzioni disponibili per questa offerta di calzini.

Le taglie disponibili includono 39-42 o 43-46. Per utilizzare il calcolatore di taglie Lidl, basta scegliere un gruppo di persone e una categoria di prodotti, inserire le tue misure e fare clic sul pulsante per calcolare la tua taglia. La tua taglia sarà visualizzata sullo schermo.

In sintesi, il prodotto di Lidl, con le sue caratteristiche eccezionali, rappresenta un’aggiunta straordinaria al tuo guardaroba. A un prezzo estremamente conveniente di 6.99€, non solo ricevi un comfort superiore, ma anche un prodotto ecologico grazie al processo di tintura Dope Dyed.

