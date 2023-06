Lidl lancia il sandalo che porterai tutto l’estate, comodo e facile da indossare!

E se le scarpe aperte più belle della tua estate fossero da Lidl? Scopri questi sandali eleganti che ricordano un famoso marchio!

Per camminare comodamente ovunque quest’estate, dimentica le scarpe chiuse! Punta invece su questi sandali venduti da Lidl a un prezzo leggero. Sono così comodi che non vorrai più toglierli!

Lidl ha sempre un passo avanti alle stagioni

E se la tua estate iniziasse alla grande grazie a Lidl? Questo è ciò che lo scontista cerca di offrirti attraverso le sue offerte sempre allettanti per il tuo potere d’acquisto. E anche per i tuoi figli!

Se il tuo budget è stato messo in difficoltà dall’inflazione dall’inizio di quest’anno, è il momento di rilanciarlo con i buoni affari del negozio che non ha bisogno di presentazioni.

Nel negozio, i prodotti astuti per semplificarti la vita non mancano. Oggetti decorativi per la casa, attrezzi per il giardino, sistemi di stoccaggio intelligenti… Trova tutto ciò di cui hai bisogno andando a curiosare nei reparti del negozio.

Come articoli da spiaggia che non devi perdere per goderti le tue vacanze al mare. Pensiamo ad esempio a questa maschera da immersione a basso costo, completamente omologata.

Grazie ad essa, potrai scoprire i fondali marini in totale sicurezza. Ma non è l’unica buona idea da acquistare da Lidl.

Sempre per la spiaggia, il marchio ha anche gli outfit migliori che ti permettono di mantenere il tuo stile elegante, senza fare troppi complimenti. Come con questo bellissimo vestito floreale che si abbina bene con zoccoli, infradito o scarpe con tacco a seconda dell’occasione.

Per sentirti al meglio camminando ovunque, pensa anche ai sandali. Sono infatti le scarpe più gettonate della stagione. E perché non venire a scegliere il paio che accompagnerà tutti i tuoi look da Lidl?

Sandali alla moda

Quest’estate, non uscire senza questi sandali da donna in similpelle venduti dal tuo supermercato. Dotati di suola leggera in EVA, queste scarpe offrono un comfort di camminata totale.

La loro fabbricazione ha beneficiato della massima cura per renderle scarpe resistenti. Una solidità rafforzata da due grandi fibbie regolabili che ti permettono di ottenere un’adattamento perfetto ai piedi.

Per variare il piacere e piacere al maggior numero possibile, questi sandali sono disponibili in diversi modelli. Li troverai in marrone, nero o con stampa zebrata per un look ultra alla moda.

Li troverai attualmente nel negozio dalla taglia 36 alla 42. Quindi c’è sicuramente un modello che si adatta perfettamente ai tuoi piedi!

Indispensabili ed eleganti, non hanno nulla da invidiare ai modelli che si trovano altrove. Potrebbero addirittura fare concorrenza ai Birkenstock immortali.

Un prezzo mini che ne garantisce il successo

Ma il loro prezzo non è esattamente lo stesso… Ed è proprio questo che gli garantirà un successo totale da Lidl. Perché anche i bilanci più stretti potranno permetterseli.

Se hai già ceduto a queste scarpe, non perdere un minuto. E vieni a prenderle nel negozio per meno di 10 €.

Che tu le indossi con jeans, pantaloncini, abiti stagionali o con il tuo pareo, non puoi sbagliare con queste scarpe in similpelle.

