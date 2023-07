Lidl lancia il prodotto più venduto: l’ombrellone regolabile che ti salverà l’estate a meno di 8 euro

Ora che siamo in piena estate, sicuramente hai voglia di goderti la spiaggia e la piscina. Ma è anche importante proteggersi dai raggi UV e evitare scottature e colpi di calore. Per questo, un ombrellone è un accessorio indispensabile per passare una giornata all’aria aperta senza rischi. E se cerchi tra i migliori, devi stare attento perché Lidl ha lanciato il prodotto più venduto: l’ombrellone regolabile che ti salverà l’estate per meno di 8 euro.

Lidl lancia l’ombrellone più trendy dell’estate

Se desideri un ombrellone di qualità, resistente e a buon prezzo, non puoi perdere l’offerta che Lidl ha nel suo catalogo. Si tratta di un ombrellone con un diametro di 160 cm, dal design moderno e colorato, che può essere regolato in altezza e inclinazione per adattarsi alla posizione del sole.

La cosa migliore è che questo ombrellone ha un prezzo di soli 7,99 euro, il che lo rende uno dei più economici sul mercato. Inoltre, ha una valutazione media di 4,5 stelle su 5 sul sito web di Lidl, dove i clienti apprezzano la buona relazione qualità-prezzo, la facilità di montaggio e la stabilità.

L’ombrellone è disponibile in due modelli che si distinguono per la varietà dei loro colori e stampe. Il tessuto è in poliestere e ha un fattore di protezione solare UPF 50+, il che significa che blocca il 98% dei raggi UV.

Il palo è in acciaio e ha un diametro di 22 mm. Può essere regolato in altezza da 180 a 210 cm, a seconda delle preferenze dell’utente. Inoltre, ha un’articolazione flessibile che consente di inclinare l’ombrellone fino a 45 gradi in qualsiasi direzione. In questo modo, è possibile creare un’area ombreggiata più ampia e confortevole.

L’ombrellone può essere utilizzato sia in spiaggia che in giardino o sulla terrazza, in quanto può essere infilato nella sabbia o posizionato su una base (non inclusa). Il suo peso è di soli 1 kg, quindi può essere facilmente trasportato. Inoltre, include una custodia con manico per riporlo e portarlo ovunque.

Se vuoi acquistare questo ombrellone pratico ed economico, non aspettare oltre e visita il sito web di Lidl per effettuare il tuo ordine online. La spedizione richiede da 1 a 3 giorni lavorativi e ha un costo di 3,99 euro. Ma sbrigati, perché si tratta di un prodotto molto richiesto e potrebbe esaurirsi presto.

4.4/5 - (8 votes)