Lidl lancia il pigiama in cotone per i vostri bambini: un prodotto inedito a 5.99 euro per notti confortevoli.

Lidl lancia il pigiama in cotone per i vostri bambini: un prodotto...

Lidl offre un prodotto nuovo per i più piccoli: un pigiama in cotone a soli 5.99 euro, ideale per notti confortevoli. Questo inedito indumento notturno è un connubio perfetto tra qualità e convenienza, rispecchiando la filosofia dell’azienda tedesca. Il pigiama, oltre ad essere economico, è anche morbido e confortevole, il che garantisce un sonno sereno e riposante ai vostri bambini. Un’occasione da non perdere per i genitori attenti alla qualità senza rinunciare al risparmio.

Comfort e stile con il cotone biologico di Lidl

Immergiti nel comfort supremo con la maglietta e gli shorts di Lidl, realizzati in cotone biologico puro. La vestibilità confortevole della maglietta, arricchita da un classico collo tondo, garantisce un comfort ottimale. Allo stesso tempo, gli shorts sono dotati di una cintura elastica che si adatta perfettamente alla figura di ogni bambino.

Per aggiungere un tocco di allegria al tuo guardaroba estivo, sono disponibili diverse colorazioni: blu, giallo e a righe, oltre al blu navy. Con il cotone biologico di Lidl, comfort e stile non sono più un problema.

Segui la guida per la cura per prolungare la vita dei tuoi vestiti Lidl

Non preoccuparti più della cura dei tuoi capi grazie alle dettagliate istruzioni fornite da Lidl. Non solo sono progettati per essere comodi ed esteticamente gradevoli, ma anche per durare. Seguendo semplicemente queste indicazioni, i tuoi vestiti rimarranno morbidi e colorati come il primo giorno.

Lavare a massimo 40°C

Asciugare delicatamente a massimo 60°C

Non utilizzare candeggina

Non lavare a secco

Stirare a temperatura media

La cura dei tuoi vestiti Lidl non è mai stata così semplice e accessibile.

Lidl facilita la scelta della taglia grazie al suo calcolatore innovativo

Non preoccuparti più di sbagliare taglia. Con il calcolatore di taglie di Lidl, troverai la tua vestibilità perfetta in pochi clic. Questo servizio innovativo ti permette di scegliere un gruppo di persone e una categoria di prodotti, inserire le tue misure e calcolare la tua taglia.

Una soluzione semplice ed efficace per uno shopping senza stress. Le taglie disponibili per questo prodotto sono: 4, 6 e 8 anni. Lidl rende facile la scelta della taglia con il suo calcolatore innovativo.

In sintesi, questa maglietta e shorts di Lidl, confortevole ed estetica, è realizzata in cotone biologico puro. È offerta a un prezzo molto vantaggioso di 5.99€. La manutenzione è semplificata grazie alla guida fornita, mentre la scelta della taglia è facilitata dal calcolatore di taglie innovativo di Lidl. Un’ottima scelta per i tuoi acquisti di abbigliamento estivo per bambini.

