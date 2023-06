Lidl lancia il kit perfetto per avere unghie perfette senza dover andare dall’estetista!

Dai alle tue unghie le cure che si meritano con questo kit di manicure di alta qualità venduto da Lidl a un prezzo imbattibile.

Per avere sempre delle unghie splendide come dall’estetista, bisogna spendere molto. Oppure, regalati questo set di manicure venduto da Lidl a meno di 40 euro.

Un indirizzo pieno di offerte vantaggiose

La tua estate inizia alla grande con le offerte vantaggiose che Lidl ti porterà ancora a realizzare. Non hai finito di fare shopping con il discount che mantiene sempre i suoi prezzi contro l’inflazione.

Per farti risparmiare sempre più euro, Lidl offre offerte imbattibili. In questi giorni, c’è un vero e proprio festival di offerte vantaggiose che si riversa sugli scaffali. Come questo paravento utile da posizionare sulla tua terrazza o balcone per proteggere la tua privacy.

Ci sono anche offerte imperdibili per coloro che amano occuparsi delle mani nel giardino! Ti piace il tuo giardino? Allora, per te, Lidl rivela questo strumento performante per potare le siepi. Con esso, fai un lavoro da professionista per meno di 30 €.

Ma se il periodo estivo ha molti aspetti positivi, è anche temuto per un motivo: il ritorno delle zanzare! Perché l’estate significa anche la presenza di questi insetti che tornano a darci fastidio!

Per proteggerti da loro, Lidl offre soluzioni. Hai pensato di procurarti questa pianta che riesce a scacciarli grazie al suo odore di limone? Inoltre, sarà anche un bellissimo oggetto decorativo vegetale per la tua casa.

Le offerte di Lidl si trovano anche nella sezione cura e igiene del brand. Per prenderti cura di te stesso, il discount offre prodotti di qualità.

Per la tua pelle o i tuoi capelli, trova i migliori riferimenti presso il negozio. Per quanto riguarda le tue unghie, Lidl ha anche una sorpresa in serbo per loro.

Infatti, scopri questo mese questo kit completo di manicure per avere unghie perfette. Di qualità professionale, ti permette di fare le tue unghie come dall’estetista.

Lidl svela il suo set professionale per le tue unghie

In questa offerta, trova tutto quello che ti serve per avere unghie da star. Questo include due flaconi di colla per unghie, due scatole di gel trasparente, una scatola di gel french, un flacone di olio per le unghie e un flacone di soluzione di finitura per sublimarle.

In questo stesso kit SilverCrest, troverai una lima in cartone, un blocco lucidante, tre lime lucidanti e un bastoncino per spingere le cuticole. Oltre a un pennello e un applicatore Spot-Swirl con diverse punte.

Insomma, tutto ciò che serve per farsi le unghie in modo impeccabile. Questo kit include anche 100 tamponi, 100 capsule di diverse dimensioni per realizzare unghie finte.

E soprattutto, troverai una lampada UV per unghie con una potenza di 45 W. Dotato di un spegnimento automatico dopo 90, 150 o 240 secondi, questo dispositivo ha una qualità degna dei migliori nail bar.

Un prezzo conveniente a meno di 40 euro

La clientela di Lidl che ha già questo kit ne è entusiasta. “Ottima qualità e prezzo conveniente”, dice una cliente soddisfatta sullo shop online del marchio.

“Questo prodotto corrisponde al prezzo. Lo raccomando vivamente”, sottolinea un’altra acquirente. Confermato dalla clientela, questo kit di manicure è anche un’opportunità nel campo economico.

Infatti, per averlo a casa tua, prevedi di spendere solo 39,99 €. Quindi, è più di un’offerta vantaggiosa da realizzare per avere le mani appena manicurate per tutto l’anno.

