Lidl lancia il dispositivo perfetto per preparare sushi e california come un professionista!

Lidl lancia il dispositivo perfetto per preparare sushi e california come un...

Scopri il kit sushi di Lidl: il nuovo set completo e ultra conveniente per preparare Rolls come uno chef, a casa.

Sei un grande fan di sushi? Lidl farà la tua felicità. Il marchio tedesco ha appena lanciato il suo kit sushi ultra completo e facile da usare. Ti diciamo di più.

Un set completo e pratico

Lidl ha colpito ancora una volta. E per una buona ragione… Con il suo ultimo prodotto che soddisferà gli amanti del sushi, il marchio specializzato in occasioni strepitose fa letteralmente impazzire le vendite.

Nessuna sorpresa. Il kit sushi offre un’esperienza di preparazione unica. Semplice e pratico, ha già conquistato tutti. In effetti, il servizio sushi proposto da Lidl fa sensazione e non sorprende.

Lidl, noto per le sue offerte accattivanti e i suoi prodotti di qualità a prezzi accessibili, conferma ancora una volta la sua reputazione di re delle occasioni con il kit sushi. Offrendo questo set completo ad un prezzo così competitivo, Lidl consente a tutti gli amanti del sushi di procurarsi un prodotto professionale senza spendere una fortuna.

Con materiali di qualità e facili da pulire, potrai preparare sushi degni di un professionista. Preparati a sorprendere i tuoi ospiti con Rolls professionali grazie a questo set completo.

Con forme di stampi diverse, potrai variare i tuoi piaceri. A forma di cuore, rotondo, triangolare o quadrato, questi stampi ti offrono una creatività senza limiti.

Con il kit sushi di Lidl, esprime la tua creatività e crea Rolls unici e divertenti. Il coltello in acciaio inossidabile di alta qualità garantisce un taglio preciso. La spatola e la forchetta per riso semplificano anche la preparazione dei tuoi Rolls preferiti.

Lidl fa l’unanimità tra gli amanti del sushi

Oltre agli strumenti indispensabili, Lidl ha davvero pensato a tutto. Il kit sushi del marchio di successo include anche una borsa per il trasporto pratica per un facile stoccaggio e la possibilità di portarla con te durante i tuoi incontri tra amici.

Inoltre, gli accessori si puliscono facilmente in lavastoviglie. Ad eccezione della base in bambù per evitare di danneggiarla.

Sei ancora indeciso se prendere o meno? Il kit Lidl diventerà il nuovo indispensabile nella tua cucina. Comprende un totale di 13 pezzi: 8 stampi di forme diverse, un coltello, una spatola, una forchetta per riso, una base in bambù e una borsa per il trasporto.

Le dimensioni sono perfettamente adatte al loro utilizzo. Con una ciotola per sushi di circa 20×7,5×6 cm, una spatola di circa 18 x 0,3 cm e una base di 20 x 20 cm, cosa si può desiderare di più? Con un peso leggero di soli 1,15 kg, il tutto è estremamente facile da maneggiare.

La ciliegina sulla torta? Anche il prezzo è molto allettante e competitivo sul mercato.

Tieniti forte! Il kit sushi è disponibile presso Lidl per soli 11,99 euro. Un’ottima occasione da non perdere per gli amanti del sushi.

L’altra buona notizia? Puoi acquistare questo kit direttamente da Lidl o online. Potrai anche verificare le spese di spedizione e i tempi di consegna in base alla tua posizione.

Non perdere altro tempo! Non devi lasciarti sfuggire l’opportunità di procurarti questo kit sushi completo e pratico, che ti permetterà di preparare Rolls da professionisti e stupire i tuoi ospiti durante i tuoi prossimi pasti giapponesi.

4.9/5 - (8 votes)