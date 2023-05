Lidl lancia i suoi auricolari senza fili a un prezzo incredibile ispirati agli AirPods di Apple!

Lidl imita gli AirPods Apple con i suoi auricolari wireless a un prezzo incredibile!

Lidl offre molti prodotti che semplificano la vita quotidiana. Tessuti, mobili, decorazioni, c’è tutto ciò di cui hai bisogno. A volte, la società mette anche in vendita prodotti high-tech a prezzi incredibili.

Arrivano gli auricolari di Lidl

Gli AirPods di Apple sono auricolari wireless che hanno rivoluzionato il mercato della tecnologia. Tuttavia, il loro prezzo elevato rende difficile l’accesso per molte persone. Ecco perché Lidl ha lanciato una versione di questi dispositivi.

Quindi, gli auricolari di Lidl sono venduti a un prezzo molto inferiore rispetto agli AirPods. La società ha presentato i suoi auricolari senza fili dotati di Bluetooth 5.0. Questa tecnologia permette di connettersi a una distanza fino a 10 metri.

Inoltre, hanno una batteria a lunga durata che offre fino a 20 ore di utilizzo continuo. E si ricarica in circa 2 ore grazie al suo cavo di ricarica rapida USB-C. Quest’ultimo offre fino a 12 ore di ascolto in più.

Inoltre, gli auricolari venduti da Lidl hanno un design leggero con cuscinetti per le orecchie imbottiti e un microfono integrato. I comandi per il volume e la riproduzione sono situati sull’auricolare destro.

E sono certificati IPX4, il che garantisce la resistenza all’acqua e al sudore. La risposta in frequenza di questi auricolari va da 20 Hz a 20 kHz, la loro sensibilità è di 104 dB. Disponibili in bianco, nero, rosa o verde, questi auricolari costano 39,99 euro.



Un auricolare perfetto per i giovani

Lidl ha anche messo in vendita un auricolare appositamente progettato per gli adolescenti. Utilizza la tecnologia Bluetooth 5.0. E dispone di altoparlanti al neodimio da 32 mm che offrono una risposta in frequenza da 20 Hz a 20 kHz.

Tuttavia, la sensibilità è limitata a 85 dB in modo che i bambini non possano ascoltare la musica ad un livello di volume pericoloso. Questo auricolare ha una batteria ricaricabile che offre fino a 20 ore di riproduzione continua.

E il cavo audio incluso ti consente di utilizzare l’auricolare anche quando la batteria è scarica. Inoltre, il prodotto venduto da Lidl dispone di comandi integrati sull’auricolare destro per rispondere alle chiamate.

O ancora per riprodurre e mettere in pausa la musica, passare alla canzone successiva. O ancora regolare il volume. Realizzato in plastica, l’auricolare ha un design regolabile e pieghevole. La fascia ha anche un’imbottitura leggera.

Ciò offre quindi un comfort per un uso prolungato. L’auricolare ha anche luci LED sulla fascia. E adesivi in più per consentire agli adolescenti di personalizzare il prodotto a loro piacimento. Disponibili in blu e rosa, costano 29,99 euro.

