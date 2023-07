Lidl lancia i jeans skinny per donne: un prodotto unico a 13.99 euros per un look alla moda e chic.

Lidl sorprende ancora una volta con un prodotto unico: i jeans skinny per donne. A soli 13.99 euro, questi jeans, comodi e alla moda, promettono di rivoluzionare l’armadio di ogni donna. Caratterizzati da un elegante design aderente, aggiungeranno un tocco chic a qualsiasi look. Non perdere l’occasione di aggiornare il tuo stile con Lidl, dove la qualità incontra l’accessibilità.

Jean skinny Lidl a 13.99 euro: un look chic con un budget ridotto

Arriva il nuovo jean Lidl a 13.99 euro, rendendo il look chic e alla moda accessibile a tutti. Questo prodotto innovativo offre una vestibilità super skinny, con una normale altezza in vita e una lunghezza standard, disponibile in due opzioni di colore: blu chiaro e nero. Inoltre, è disponibile in una varietà di taglie, da 36 a 48, permettendo a ciascuna di trovarne una adatta.

Lidl mette a disposizione un calcolatore di taglie per facilitare la scelta del proprio jean. Basta selezionare un gruppo di persone e una categoria di prodotti, inserire le proprie misure e premere il pulsante per calcolare la taglia. Il risultato verrà visualizzato immediatamente.

Caratteristiche uniche dei jeans skinny Lidl: una chiusura YKK riciclata e il comfort dell’elastan LYCRA®

Il jean skinny di Lidl si distingue anche per le sue caratteristiche uniche. È dotato di una cerniera riciclata del marchio YKK, simbolo di innovazione e qualità, e di elastan LYCRA®, una fibra nota per la sua elevata elasticità e comfort.

86% cotone

12% poliestere

2% elastan

Per quanto riguarda la manutenzione del tuo jean, si consiglia di lavarlo a un massimo di 40°C, asciugarlo delicatamente a un massimo di 60°C e di non utilizzare la candeggina. È anche possibile asciugarlo in asciugatrice e stirarlo a temperatura media.

Jean di Lidl: Una scelta responsabile per promuovere la coltura sostenibile del cotone in Africa

Acquistando questo jean skinny, si sostiene anche l’agricoltura sostenibile del cotone in Africa. Lidl si impegna infatti a promuovere una produzione di cotone più rispettosa dell’ambiente e dei lavoratori.

In conclusione, il jean skinny Lidl unisce stile, comfort e responsabilità ambientale, il tutto a un prezzo accessibile di 13.99 euro.

