Lidl lancerà la migliore spillatrice di birra del momento a un prezzo molto conveniente!

Per consumare una birra come al bar, serve una macchina professionale. Ecco cosa ti propone di acquistare Lidl con la sua tiratira di birra più economica sul mercato.

Un’ampia selezione di offerte per l’estate

L’estate sta tornando e Lidl sta preparando le sue migliori proposte per la stagione. Non c’è visita al discount in questi giorni senza che i clienti scoprano incredibili offerte.

Le fashioniste, ad esempio, non finiscono mai di fare shopping con il marchio. In questi giorni, infatti, possono scoprire da Lidl questo bellissimo vestito bianco che spopola su TikTok e Instagram.

Questo capo fa sicuramente concorrenza a quelli che si possono trovare nei negozi di fast fashion. E il suo piccolo prezzo, leggero come il suo tessuto, non può che conquistarti.

Da Lidl, non mancano prodotti intelligenti per facilitarti la vita. Oggetti decorativi per la casa, attrezzi per curare il giardino, sistemi di organizzazione astuti… Trova tutto ciò di cui hai bisogno curiosando tra gli scaffali del marchio.

Trova anche in negozio tutto il necessario per intrattenere i tuoi bambini durante la stagione estiva. Giochi da spiaggia, piscine gonfiabili, costumi per un compleanno…

Il discount offre le migliori offerte per deliziare i tuoi bambini durante le vacanze estive! Anche gli adulti hanno il diritto ai loro prodotti indispensabili!

Per loro, ad esempio, Lidl presenta questa comodissima sedia a sdraio per rilassarsi in diverse posizioni. Questo mobile ne possiede infatti sei per permetterti di leggere o fare un pisolino a seconda delle tue esigenze.

Infine, l’estate significa anche “bisogno di rinfrescarsi”. Oltre all’utile acquisto di un condizionatore d’aria, Lidl ti propone in questi giorni un’offerta perfetta per dissetarti.

Scopri subito questa tiratira di birra dal design elegante che ti permette di gustare una piccola schiuma come al bar! Tuttavia, sempre con moderazione…

Lidl vende la sua tiratira di birra professionale

Con la sua potenza da 60 watt, questa macchina è destinata a servirti birre sempre alla giusta temperatura. Il suo sistema di raffreddamento termoelettrico permette di mantenere costantemente le bevande tra i 3 e i 6 °C.

Quindi non è necessario mettere le tue birre nel frigo con essa. Un altro vantaggio di possedere una macchina del genere è il suo basso impatto ambientale.

Compatibile con fusti da 5 litri a pressione, questa tiratira riduce gli sprechi di lattine e bottiglie. Un punto a favore per il pianeta quindi!

Dotata di un design curato, ha un display di temperatura a LED. Questa tiratira di birra dalle dimensioni di 53 × 34 × 49,5 cm, venduta da Lidl, troverà naturalmente il suo posto in tutte le cucine.

Questa estate, si posizionerà anche naturalmente in giardino per accompagnare i tuoi aperitivi e barbecue. Puoi farla funzionare tramite presa di corrente.

Un prezzo ridotto

Ecco un oggetto che saprà sicuramente soddisfare gli amanti delle piccole schiume fresche da consumare sempre con moderazione!

I clienti di Lidl che già possiedono questa tiratira di birra non hanno che parole positive da dirne. “Manipolazione molto pratica. Raffreddamento esattamente come serve”, dice un cliente entusiasta.

“Questo distributore è semplicemente fantastico. Facile da installare e utilizzare. Il prezzo è ottimo rispetto agli altri produttori”, testimonia un altro.

E è vero che il suo prezzo è uno dei suoi punti di forza. Per avere questa macchina performante a casa tua, ti costerà solo 79,00 €.

