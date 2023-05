Lidl: la linea Parkside Performance ritorna per la grande felicità dei bricoleur!

Desideri di fai da te bruciano in te con l’arrivo della primavera? Scopri da Lidl i prodotti professionali ad un prezzo accessibile per i tuoi lavori!

Se hai voglia di fare dei lavori per migliorare la tua casa, scopri da Lidl questa gamma di strumenti professionali per il fai da te. Si tratta del meglio del meglio e in più, viene venduto ad un prezzo accessibile.

Il discount farà ancora clienti felici questo mese

Lidl non smette di sorprenderti anche questo mese di marzo. E questo mese ti riserverà ancora molte sorprese fino all’arrivo della primavera.

Infatti, a marzo, salutiamo finalmente l’inverno! Anche se il discount non ha mancato di buone idee per farci amare la stagione fredda al massimo, ci rallegramo comunque di vedere tornare i bei giorni!

Anche se per il momento il termometro segna temperature molto fredde, il bel tempo non tarderà a farsi vedere…

Se hai la fortuna di avere un balcone o una terrazza, è il momento di venire da Lidl. Perché il discount ti propone un’offerta straordinaria per il tuo spazio esterno.

Approfitta di questo ottimo affare che consiste in un set da giardino assolutamente robusto ed elegante. Per un prezzo più che ragionevole, concediti questi mobili con cui godrai di mangiare fuori.

Lidl pensa anche a tutti coloro che vogliono fare il fai da te questo mese in previsione della primavera. Hai voglia di decorare la tua casa? O hai voglia di creare nuovi scaffali per avere più spazio di stoccaggio?

Non importa, devi solo avere gli strumenti giusti a portata di mano. E proprio questi ultimi sono arrivati di recente nel negozio. Sono già pronti ad accompagnarti in tutti i tuoi piccoli e grandi lavori.

Scopri subito quali referenze il discount ti riserva per aiutarti nei tuoi progetti!

Lidl svela la sua gamma di strumenti professionali a prezzi contenuti per il fai da te

Questo mese, vieni a scoprire questo trapano-avvitatore senza fili Parkside Performance. Questo strumento con motore brushless venduto a 84,99 € è stato eletto ‘Migliore del test’ dal sito di comparazione Test Achats.

Dotato di 21 velocità di rotazione e di una velocità di perforazione, sarà utile per tutti i lavori che gli affiderai.

I clienti di Lidl che lo possiedono, non hanno che commenti positivi da fargli. “Super prodotto. Super prestazioni da 60 Nm, maneggevole e non costoso”, nota un acquirente.

Nel tuo discount, trova anche questo perforatore-scalpellatore senza fili. È uno strumento a cui nessun materiale si oppone. Infatti, è in grado di forare il legno, l’acciaio, il cemento o anche la pietra. E tutto questo a un prezzo agevolato di 135 €.

Prendi anche in mano questa smerigliatrice angolare senza fili Parkside Performance a 100 €. È dotata di un telaio ingranaggi robusto in alluminio pressofuso. E di un manico anteriore a tre posizioni.

È importante sapere che questo dispositivo è compatibile con le batterie della serie Parkside X20V. Infine, taglia ancora più materiali con questa sega alternativa senza fili con movimento pendolare per meno di 93 €.

Scegliere questa gamma di strumenti sarà una scelta conveniente per tutti i tuoi progetti. Questi ti aspettano attualmente da Lidl a prezzi che sfidano la concorrenza. Ancora una volta, il negozio non delude la sua clientela con questa nuova offerta eccezionale.

