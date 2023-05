Lidl: la brutta notizia è arrivata e i suoi due prodotti amati da tutti spariranno dagli scaffali!

Di fronte all’inflazione, Lidl stringe la vite e fa scelte. L’insegna ha deciso di fare a meno di diversi prodotti troppo costosi!

Ami ritrovare i tuoi prodotti preferiti e a prezzi convenienti da Lidl. Beh, c’è una cattiva notizia. Perché due di essi scompariranno presto. E l’insegna ha buone ragioni per farlo…

Un marchio dove ci piace fare affari

Lidl è un’insegna ben nota nel panorama della grande distribuzione. Diventata indispensabile dal suo insediamento in Francia nel 1989, essa ha una politica semplice.

Proporre alla propria clientela prodotti di qualità a prezzi ridotti, talvolta sacrificati. E forte di questi due criteri, il suo successo non si è mai smentito. Lo dimostra ancora questo mese con offerte che fanno piacere ai piccoli budget.

Penso ad esempio a questo attrezzo da giardino indispensabile per preparare bene le vostre piante, venduto a un prezzo più che perfetto dal discount. E non è l’unico affare del momento!

Se vai a fare la spesa da Lidl, altre sorprese ti attendono. Come questi tappeti da bagno che trasformano la tua stanza in un luogo accogliente e colorato. E per meno di 10 €.

Ecco un’altra buona notizia per la preservazione del tuo portafoglio. Ogni settimana, puoi trovare vari articoli essenziali della vita quotidiana a prezzi imbattibili sugli scaffali. Accessori per la cucina, alta tecnologia, utensili, fai da te, alimentari, abbigliamento… C’è qualcosa per tutti i gusti.

E con il nuovo programma di fedeltà Lidl Plus, puoi anche sapere i migliori momenti per fare la spesa. Resta aggiornato, grazie a essa, sui giorni di promozioni e sui buoni affari da fare tutto l’anno.

Ma tra questo concerto di buone notizie per il tuo potere d’acquisto, c’è anche un’ombra sul quadro. Infatti, Lidl ha appena annunciato che alcuni prodotti scompariranno dai suoi scaffali. E questo, in parte a causa dell’inflazione!

Più prodotti lasceranno presto Lidl

Eh sì, la crisi colpisce tutti. Anche i grandi nomi della distribuzione. Perché lo sapete, Lidl, come le altre insegne, realizza margini su ogni prodotto al fine di rimetterci dal punto di vista finanziario.

E proprio con alcuni dei suoi fornitori, sembrerebbe che il discounter abbia più da perdere che da guadagnare. Affrontando costi aggiuntivi incompressibili da parte di alcuni prestatori di servizi, Lidl ha deciso di fare a meno semplicemente di essi.

Michel Biero, direttore esecutivo acquisti presso Lidl, se ne è spiegato. “Uno o due fornitori di Lidl rischiano di non essere più sugli scaffali nelle prossime settimane. Quando vi chiedono un aumento del 15 al 20% senza giustificazione, non posso accettare”, ha sostenuto.

Anche se non si sa esattamente quali prodotti sono coinvolti, la cattiva notizia non è comunque lieta per i clienti abituali dell’insegna. Tra i prodotti coinvolti figuravano quelli delle filiere francesi.

E come una cattiva notizia non arriva mai da sola, si teme un aumento dei prezzi della grande distribuzione che potrebbe raggiungere il 40%. In altre parole, la primavera sarà un po’ difficile per alcuni bilanci limitati.

Non si sa ancora se i prodotti che fanno parte del paniere contro l’inflazione dell’insegna saranno toccati da queste soppressioni. Sarebbe infatti un duro colpo per le famiglie più vulnerabili.

Senza dubbio, Lidl troverà comunque una soluzione per sostituire questi riferimenti mancanti, al fine di soddisfare la propria clientela. Da seguire da vicino in ogni caso…

