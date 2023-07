Lidl invade il terreno di Ikea con il suo armadio specchio a prezzi stracciati.

Negli ultimi anni, il marchio di distribuzione Lidl non ha mai smesso di stupirci per la qualità e la varietà dei prodotti che ha offerto in vendita. Ma oggi, viene messa in primo piano una replica di un armadio Ikea. Ecco alcune informazioni che dovete conoscere su questo armadio Lidl a prezzi scontati.

Una replica molto simile ad un modello Ikea

È stato con grande sorpresa che abbiamo scoperto di recente la somiglianza tra un prodotto Ikea e un prodotto Lidl. È infatti quest’ultimo che ha scelto di lanciare un armadio molto simile al primo. Per farla breve, si tratta di un mobile da bagno composto da un armadio con tre ante e uno specchio.

Lo potete trovare in due colori, per abbinarlo al vostro bagno. È un armadio che potete fissare al muro sopra il lavabo per riporre i vostri prodotti igienici e i vostri articoli da toilette. Con le sue tre ante e uno specchio, potrete godere della praticità del mobile nella vita di tutti i giorni.

La qualità di questo armadio promette un bel futuro, con un rivestimento in resina melaminica per evitare graffi, ma anche pratico da pulire e mantenere.

Al momento, non potete ancora trovare questo armadio nei Lidl in Francia. Tuttavia, potete trovarlo su internet, grazie all’implementazione di un sistema di consegna.

Uno spazio di stoccaggio ottimale

Per consentirvi di godere di un ottimale spazio di stoccaggio, questo armadio misura 174 cm di lunghezza, 100 cm di larghezza e 46 cm di profondità. Potrete conservare tutti i vostri oggetti con una capacità di carico fino a 3 kg, o addirittura 4 kg con la sbarra inclusa nella scatola. Le dimensioni del mobile consentono di riporre oggetti e disporre di cestini portaoggetti.

Un armadio Lidl a prezzo abbordabile

Se sulla carta i prodotti sono molto simili, non è lo stesso per il prezzo. Infatti, il prodotto del marchio di distribuzione è proposto a 39,99 €. Un prezzo molto ragionevole per un mobile da bagno ultra pratico per ottimizzare lo spazio di stoccaggio. Con questo prezzo, il mobile è coperto da una garanzia di 3 anni, per prevedere eventuali problemi che potreste incontrare con la merce.

Lidl, un marchio che propone prodotti di qualità accessibili

Quando cercate di arredare la vostra casa, è naturale rivolgersi a un marchio di arredamento come Ikea. Tuttavia, dal tempo, è il marchio Lidl che si sta affermando come uno spazio di qualità per trovare mobili e elettrodomestici. Con, ad esempio, l’uscita di un aspirapolvere simile a un Dyson, o una gamma completa di elettrodomestici nei colori pastello, come il marchio SMEG.

Per arredare il resto del vostro bagno, potete trovare numerosi prodotti nei negozi Lidl, come cesti per l’arredamento o vasi per le piante. Tutti questi prodotti variano in base alla posizione del negozio, ma anche in base ai diversi arrivi.