Lidl innova proponendo un aspirapolvere senza fili multiuso di cui non potrai più fare a meno!

Con il suo nuovo aspirapolvere senza fili, Lidl ti offre una soluzione di pulizia pratica e potente. Che tu voglia aspirare grandi superfici o accedere agli angoli più remoti, questo aspirapolvere multiuso è progettato per soddisfare tutte le tue esigenze! Grazie alla sua moderna tecnologia ciclonica, alla sua maneggevolezza e alle sue numerose funzionalità, trasformerà la tua routine di pulizia in un’esperienza piacevole ed efficiente.

Versatilità e facilità d’uso

Scopri la versatilità dell’aspirapolvere portatile e a scopa di Lidl, che si adatta a tutte le tue esigenze di pulizia. La sua modalità aspirapolvere portatile e la sua aspirazione senza sacchetto offrono una soluzione completa per una pulizia efficiente e veloce.

Aspirapolvere portatile e a scopa

Uno dei principali punti di forza di questo aspirapolvere SILVERCREST® è la sua versatilità. Può essere utilizzato sia come pratico aspirapolvere portatile che come efficace aspirapolvere a scopa. Quando vuoi pulire le zone di difficile accesso, basta rimuovere il beccuccio dell’aspirazione e l’apparecchio si trasforma istantaneamente in un maneggevole aspirapolvere portatile, ideale per mobili, scale o auto.

Tecnologia ciclonica senza sacchetto

L’aspirapolvere SILVERCREST® è dotato di una moderna tecnologia ciclonica che offre un’aspirazione senza sacchetto. Addio alle restrizioni dei tradizionali sacchetti per la polvere. Questa tecnologia consente di mantenere una potenza di aspirazione costante e catturare efficacemente le particelle di polvere. Inoltre, il contenitore della polvere da 0,6 litri si svuota facilmente grazie a un semplice pulsante, risparmiando tempo durante la manutenzione dell’apparecchio.

Prestazioni e funzionalità avanzate

Immergiti nelle prestazioni superiori dell’aspirapolvere SILVERCREST® di Lidl. Con la sua potenza di 130W, i suoi filtri di qualità HEPA e la scelta delle modalità di aspirazione. Questo aspirapolvere ti offre un’esperienza di pulizia ottimale e una migliore qualità dell’aria.

Potenza e filtrazione

Il potente motore da 130 W dell’aspirapolvere SILVERCREST® assicura un’aspirazione efficace su tutti i tipi di superfici. Inoltre, è dotato di un filtro HEPA e di un filtro in acciaio inossidabile, garantendo un’aria di scarico estremamente pulita. Questi filtri trattengono allergeni e particelle fini, offrendo un ambiente più sano e una migliore qualità dell’aria nella tua casa.

Accessori multipli e modalità di aspirazione

L’aspirapolvere SILVERCREST® è fornito con vari accessori per un utilizzo versatile. La spazzola per mobili 2 in 1 ti permette di rimuovere efficacemente la polvere dalle superfici delicate e di aspirare le zone di difficile accesso. La bocchetta è ideale per gli angoli stretti o le fessure. Inoltre, puoi scegliere tra due potenze di aspirazione: la modalità MAX per un’aspirazione intensiva e la modalità ECO per un utilizzo più economico in termini energetici.

L’aspirapolvere senza fili multiuso SILVERCREST® di Lidl è una vera rivoluzione nel mondo della pulizia, con:

La sua versatilità,

la sua tecnologia ciclonica,

le sue prestazioni,

e le sue funzionalità avanzate.

Le sue qualità lo rendono un alleato indispensabile per mantenere la tua casa impeccabile. Semplifica la tua vita e scegli subito questo innovativo aspirapolvere! Vuoi di più? Scopri un potente aspirapolvere a un prezzo imbattibile da Lidl.