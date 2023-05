Lidl innova e lancia una poltrona tre in uno ispirata ad uno dei maggiori successi di Maisons du Monde!

Se sognate di arredare la vostra casa con una poltrona viola tre-in-uno direttamente ispirata a Maison du Monde, correte da Lidl!

Lidl propone nuovi prodotti ai suoi clienti. Recentemente, il brand tedesco ha messo in vendita una rivoluzionaria poltrona tre-in-uno ispirata a Maison du Monde.

I mobili che fanno tendenza proposti da Lidl

Da diversi anni, Lidl è diventato il re dei grandi affari. Se il discount si era specializzato nella vendita di prodotti alimentari a basso costo, ha deciso di cambiare rotta.

Ora, il brand tedesco ha quindi deciso di attaccare i mobili. E per farlo, la società ha sviluppato i propri marchi, che sono concorrenti di quelli che si possono trovare nei grandi store.

Poco tempo fa, Lidl ha quindi proposto un nuovo aspirapolvere rivoluzionario, venduto al costo. Quest’ultimo, della marca Silvercrest è un derivato dei Dyson.

«Per tutti quelli a cui la pulizia di casa sembra una vera e propria corvée? Addio alla pigrizia con l’aspirapolvere senza fili Silvercrest*, disponibile nei supermercati a partire da lunedì», si poteva leggere sull’account Instagram ufficiale del marchio di discount. Con garanzia di 3 anni, questo prodotto della marca Silvercrest si vende a soli 79,99 euro.

È quindi molto più economico di quello proposto da altre marche. Ha una moderna tecnologia ciclonica per un’aspirazione senza sacco e senza fili. Ciò lo rende maneggevole e facile da usare. Inoltre, è 2 in 1,

I mobili proposti dal negozio di discount a prezzi d’oro

Qualche settimana fa, Lidl ha svelato un armadio alto Germania. Questo mobile rettangolare e stretto, fabbricato al 100% in legno con finiture lisce, sarà perfetto per il vostro bagno.

Questo comprende quindi ante in MDF lucido e bordi in plastica. L’armadio di Lidl viene fornito con 3 spazi di stoccaggio con porte e maniglie in metallo integrate.

Per quanto riguarda le sue dimensioni, sappiate che misura 120 cm di lunghezza, 34 cm di larghezza e di profondità. Quanto al suo peso, pesa 19,86 kg, il che lo rende un mobile ultraleggero.

Sappiate anche che dispone di 4 punti di appoggio in metallo con protettori che ne assicurano la stabilità. È disponibile in diverse colorazioni. In bianco, grigio, quercia/bianco e quercia/grigio. Venduto al prezzo di 114,99 euro, questo mobile da bagno viene quindi a competere con Leroy Merlin.

Un nuovo divano Lidl, ispirato a Maison du Monde

E parlando di concorrenza, sappiate che Lidl ha deciso di competere con Maison du Monde. Per farlo, il marchio tedesco ha quindi deciso di offrire in vendita uno splendido divano tre-in-uno.

Si tratta di una poltrona 3 in 1 con diverse possibili utilizzi. Infatti, potrete usarla per sedervi, ma non solo. Quest’ultima dispone di una cassa integrata per poter riporre gli oggetti al suo interno.

Quindi, potrete riporre coperte, cuscini, asciugamani, o altro… Questa poltrona ha quattro piedi color argento, il che la rende un mobile di design.

E che dire del suo bel colore porpora, che porta un tocco di eleganza. E rischiate di cadere per il suo prezzo, poiché la poltrona è proposta a 60 euro. A questo prezzo, sarebbe sciocco privarsene. Disponibile nei Lidl di Spagna, questo potrebbe arrivare fino

