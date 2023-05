Lidl innova con un set per la manicure per avere unghie perfette come in un salone di estetica!

Lidl innova con un set per la manicure per avere unghie perfette...

Per la grande soddisfazione dei suoi clienti, Lidl ha messo in vendita il prodotto perfetto per risparmiare dall’estetista!

In questo periodo di inflazione, diventa sempre più difficile concedersi piccoli piaceri. A causa dell’aumento dei prezzi, molte persone devono risparmiare sull’estetista, ad esempio. Fortunatamente, Lidl ha la soluzione.

Lidl ha il miglior prodotto per le tue unghie

Se Lidl è un’azienda alimentare, non esita a mettere in vendita prodotti utili per la cura della persona. Puoi trovare oggetti per massaggi, ad esempio.

Grazie a Lidl, sarà possibile fare risparmi anche dal massaggiatore. Ma non è tutto. L’azienda mette in vendita anche prodotti per la cura dei nostri capelli o della nostra pelle.

Ma, recentemente, la società tedesca ha svelato il miglior prodotto che ti permetterà di risparmiare un mucchio di soldi dall’estetista. E per giusta causa, potrai ora avere unghie perfette come se fossero state fatte da un professionista.

La catena di supermercati tedesca propone nel suo catalogo numerosi articoli non alimentari che offrono soluzioni per la vita quotidiana dei suoi clienti. E lo fa con una qualità elevata. E prezzi molto ragionevoli.

Il prodotto Lidl presentato di seguito è quello che ti servirà senza dubbio. Si tratta del “Asciugatore per Unghie Ultraviolet LED”, un prodotto le cui funzioni vanno dal rafforzamento delle unghie naturali alla loro modellatura.

Un asciugatore per unghie con numerosi vantaggi

E tutto ciò, passando addirittura attraverso la riempitura di queste unghie scolpite. È prodotto dalla marca SilverCrest. Questo prodotto venduto da Lidl ha comunque numerose funzionalità più utili le une delle altre.

In primo luogo, sappi che il trattamento per unghie LED ultraviolet funziona con 4 lampade UVA da 9 W. Inoltre, è possibile sostituirle tutte. Ciò semplifica enormemente la sostituzione di una di esse se dovesse bruciare.

Inoltre, il prodotto venduto da Lidl ha una potenza di 45 W. È più che sufficiente per lavorare anche con le unghie più difficili. Ma non è l’unico vantaggio di questo oggetto.

Infatti, sappi che l’asciugatore per unghie dispone anche di una funzione di arresto automatico che l’utente stesso può preimpostare. In particolare, con numeri che vanno da 90 secondi a 240. E passando anche per la possibilità di configurare un totale di 150.

D’altra parte, grazie alle sue dimensioni e al suo peso, puoi portare questo prodotto venduto da Lidl dove vuoi. Misura anche 21 cm di lunghezza, 27,5 cm di larghezza e 12,5 cm di altezza, e pesa 1,24 kg.

Un prodotto per risparmiare

Come già detto, il suo peso ridotto lo rende un prodotto venduto da Lidl facilmente trasportabile. Senza dubbio, è un prodotto essenziale che ti serve se hai intenzione di prenderti cura regolarmente delle tue unghie a casa tua.

È un’opzione che ti permetterà anche di godere di un grande sconto grazie al costo di questo processo. E per giusta causa, ti farà risparmiare visite costose in centri estetici professionali.

In questo periodo di inflazione, è l’opzione perfetta per continuare a prenderti cura delle tue unghie senza spendere una fortuna. Se desideri acquistare questo prodotto, dovrai spendere la somma di 35,99 euro.

Potrai trovare questo prodotto per le unghie sul sito internet di Lidl. Al momento, l’azienda non lo ha ancora messo in vendita nei suoi negozi fisici. Ma potrebbe farlo!

