Lidl innova con questa incredibile doccia che si riscalda grazie all’energia solare!

Lidl ha chiaramente innovato proponendo una doccia incredibile che si riscalda con l’energia solare. Non potrai resistere!

Sono già diverse settimane che il sole e le alte temperature sono tornate in Francia. Durante questo periodo estivo, molte persone cercano di rinfrescarsi dopo un bagno di sole. Sappiate che Lidl ha la soluzione perfetta.

Un prodotto perfetto per l’estate

Lidl ha una doccia riscaldata con energia solare che è il complemento perfetto da utilizzare in giardino, vicino alla piscina e molto altro ancora. È una doccia molto innovativa con una capacità di 18 L.

Ha anche un collegamento all’acqua compatibile con tubi da giardino classici per facilitarne l’uso. È una doccia Lidl dal design lungo e verticale.

Questa doccia perfetta per pulirsi dopo la piscina o per rinfrescarsi d’estate ha due parti che possono essere collegate tramite meccanismi a vite per assicurare il fissaggio e ottenere le migliori prestazioni.

Sappiate inoltre che questo prodotto messo in vendita da Lidl include un serbatoio d’acqua con una capacità di 18 litri. Dispone anche di un’ampia doccia con finitura cromata che conferisce una maggiore resistenza.

Con il suo design, non mancherà di rendere moderno il vostro giardino. E darà un tocco molto elegante se lo posizionerete accanto alla vostra piscina. È l’oggetto perfetto da avere durante questo periodo estivo.

I numerosi vantaggi della doccia Lidl

La testa della doccia ha un diametro di 15 cm per consentirvi di godere al massimo dell’acqua. Una progettazione che include anche un rubinetto a comando singolo. In modo che si possa regolare facilmente la temperatura.

Oltre al flusso d’acqua. E in modo che si possa adattarlo alle proprie esigenze. È una doccia con un tubo interno in plastica flessibile per un migliore utilizzo. E una pressione massima di 4 bar.

Questo prodotto presentato da Lidl include tutti gli accessori per facilitarne l’installazione. Tra questi accessori, si possono citare le 4 viti con rondelle per il fissaggio, i tasselli di espansione.

Ma anche i cappucci di protezione in plastica. Una progettazione che include anche una base con un rubinetto indipendente per maggior comfort. Le dimensioni approssimative di questa doccia sono di 11 cm di larghezza x 226 cm di altezza.

Da parte sua, la base misura 15,5 x 15,5 x 8 cm, la dimensione ideale per adattarsi a diversi tipi di giardino. Per darvi un’idea del suo trasporto, sappiate che si tratta di una doccia che pesa 6,3 kg.

Una soluzione perfetta per rinfrescarsi

Inoltre, i materiali utilizzati per la realizzazione di questa doccia presentata da Lidl sono plastica e acciaio. Questi vi offrono quindi durata e prestazioni per molti anni.

Se desiderate acquistare questo prodotto, sappiate che potete trovarlo sul sito internet di Lidl. Inoltre, dovrete spendere la somma di 99,99 euro per acquistare questa doccia.

Una cosa è certa, non riuscirete a farne a meno una volta acquistata. E infatti, vi permetterà di pulirvi dal cloro dopo un tuffo in piscina. Ma non è tutto.

Se non avete una piscina, potrete godere di questa doccia per rinfrescarvi dopo un bagno di sole. E tutto questo, senza spendere una fortuna in una piscina. Non c’è dubbio che si tratta del prodotto indispensabile per godersi l’estate.

È una buona alternativa per godersi l’esterno senza soffrire troppo per il caldo. Tuttavia, non bisogna dimenticare che alcune città sono soggette a restrizioni dell’acqua.

4.6/5 - (9 votes)