Lidl innova con la sua bici elettrica indispensabile per i tuoi spostamenti urbani a meno di 1300 euros

Lidl continua a sorprendere, introducendo la sua bici elettrica, perfetta per gli spostamenti urbani. A meno di 1300 euro, questa innovazione non solo è accessibile, ma promette anche un risparmio significativo sui costi del trasporto quotidiano. Una combinazione di stile, funzionalità e tecnologia che sottolinea l’impegno di Lidl verso soluzioni sostenibili e convenienti per i suoi clienti. Con Lidl, ogni viaggio urbano diventa un’esperienza senza sforzo.

Lidl presenta la bicicletta elettrica urbana a meno di 1299 euro: un alleato per la mobilità e l’ecologia

Lidl ha recentemente lanciato la bicicletta elettrica Zündapp Green 3.7 da 26/28 pollici che promette di rivoluzionare i vostri viaggi urbani. Disponibile per meno di 1299 euro, questa bicicletta è stata progettata non solo per il vostro comfort, ma anche per la vostra salute e il rispetto dell’ambiente.

Questo gioiello della tecnologia rende la vita quotidiana più confortevole, più sana e più ecologica. Offre una mobilità flessibile in città e dispone di un ampio spazio di stoccaggio, ideale per il trasporto della vostra spesa.

Dettagli tecnici della bicicletta elettrica di Lidl: comfort e prestazioni garantite

Il telaio della bicicletta, in alluminio, presenta una forma d’onda con un ingresso basso, che garantisce un buon equilibrio e facilita anche la salita e la discesa per le persone con mobilità ridotta. Il manubrio urbano, curvato verso l’indietro con un angolo regolabile, offre una posizione seduta dritta e confortevole.

La bicicletta è alimentata da un motore nel mozzo sulla ruota anteriore che offre una potenza di 250 watt e una coppia fino a 45 Nm, consentendo di raggiungere una velocità fino a 25 km/h. La batteria, posizionata sul tubo del sellino, offre una capacità di 374 Wh.

Il display della bicicletta, situato proprio accanto alla maniglia sinistra, fornisce un’anteprima dei 5 livelli di assistenza e delle diverse funzioni del computer di bordo. Oltre al sistema di trazione elettrico, la bicicletta è anche dotata di un sistema di trazione a catena con un mozzo Shimano Nexus a 7 velocità.

La bicicletta elettrica Zündapp Green 3.7, una scelta astuta per i vostri spostamenti in città.

La bicicletta viene consegnata pre-assemblata al 98%, quindi potete iniziare a pedalare immediatamente senza dover fare lunghe modifiche.

È dotata di accessori come un portapacchi, un parafango, un copricatena e un cavalletto laterale, tutti inclusi di serie. Non è necessario alcun acquisto aggiuntivo.

In conclusione, la bicicletta elettrica Zündapp Green 3.7 da 26/28 pollici rappresenta un’opzione quasi ineguagliabile per tutti coloro che cercano di migliorare i loro spostamenti urbani preservando l’ambiente. Ad un prezzo fantastico di 1299,0€, questa bicicletta ha tutto ciò di cui avete bisogno per uno spostamento urbano confortevole ed ecologico.

