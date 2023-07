Lidl innova con la sua amaca anti-zanzare a 29.99 euros: una vera rivoluzione per gli amanti del relax all’aperto.

Lidl sorprende con l’innovativa amaca anti-zanzare, venduta a soli 29.99 euro. Questo prodotto rivoluzionario trasforma l’esperienza del relax all’aperto, offrendo protezione dai fastidiosi insetti. Con un eccellente rapporto qualità-prezzo, l’amaca rappresenta una vera rivoluzione per gli amanti della natura, rendendo le giornate estive più piacevoli. Lidl continua a innovare, portando soluzioni pratiche e convenienti ai suoi clienti.

Dettagli del prodotto Rocktrail: un’amaca con zanzariera firmata Lidl

Esploriamo i dettagli dell’articolo stella di Lidl, l’amaca Rocktrail con zanzariera. Questo prodotto non solo offre una superficie di riposo robusta e confortevole, ma è anche realizzato in nylon e poliestere, materiali traspiranti, a rapida asciugatura e resistenti.

Uno degli aspetti più distintivi di questa amaca è la zanzariera integrata, un elemento che permette di respingere efficacemente gli insetti fastidiosi, assicurando una notte tranquilla all’aperto.

Accessori inclusi con l’amaca Rocktrail di Lidl: Un rapporto qualità-prezzo imbattibile

L’amaca Rocktrail non si limita a garantire un momento di relax all’aperto, ma include anche vari accessori. Per garantire un montaggio sicuro, l’amaca è fornita di 2 cinghie, 2 corde e 2 moschettoni. Inoltre, è incluso un sacchetto di stoffa cucito per facilitare la sistemazione e il trasporto del prodotto.

Dotata di una cerniera per un utilizzo semplice e comodo.

Il colore kaki/nero dona un aspetto discreto e in sintonia con la natura.

Dimensioni e capacità di carico dell’amaca Rocktrail di Lidl

Nonostante il suo peso leggero di circa 780 g, l’amaca Rocktrail di Lidl riesce a sopportare un peso massimo di 110 kg. Le sue dimensioni sono di circa 275 x 140 cm per l’amaca, 2,5 x 210 cm per le cinghie, 4,2 x 8 cm per i moschettoni e circa Ø 3 mm x 7 m per le corde.

In conclusione, l’amaca Rocktrail con zanzariera di Lidl é la scelta ideale per coloro che cercano comfort e tranquillità nelle loro avventure all’aria aperta. Con un prezzo di 29.99€, offre un rapporto qualità-prezzo eccellente.

4.7/5 - (3 votes)