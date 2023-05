Lidl innova con la migliore lampada senza fili per illuminare le serate all’aperto quest’estate!

Lidl innova con la migliore lampada senza fili per illuminare le serate...

Per la felicità dei suoi clienti, Lidl ha deciso di mettere in vendita una nuova lampada senza fili perfetta per i suoi aperitivi estivi!

Mentre Lidl fa del suo meglio per offrire i migliori prodotti alimentari ai suoi clienti, si diversifica anche in altri settori. E il mondo dell’illuminazione ne fa parte. L’azienda ha svelato una incredibile lampada.

La lampada perfetta per l’esterno

Se l’arredamento della casa è molto importante, non significa che si debba trascurare gli esterni come una terrazza o un giardino. È necessario che questi luoghi abbiano anche una decorazione realizzata con gusto.

Mentre Conforama, Ikea o Alinea propongono prodotti perfetti per decorare l’esterno, lo stesso vale per Lidl. L’azienda ha pensato anche agli apparecchi di illuminazione. Ha quindi messo in vendita una lampada treppiede resistente e molto funzionale.

Progettata con un formato a pavimento, consente di creare un ambiente 100% confortevole e piacevole. Si tratta di un prodotto decorativo, con un sistema di illuminazione a LED che attira l’attenzione grazie ai suoi effetti luminosi.

Offre una varietà di colori. E questo, con un sistema di cambio rapido di tonalità e un effetto fiamma di candela. Realizzato con 3 piedi alti e sottili in metallo, oltre a un paralume cilindrico in plastica, si rivela molto resistente e durevole.

La lampada Lidl dispone di 80 lampade LED a basso consumo energetico. Funziona senza fili. E comprende una batteria al litio integrata con una potenza di 2600 mAh. Puoi caricarla tramite un’ alimentazione elettrica normale o tramite la luce solare.

Lidl fa un grande successo con la sua ghirlanda

Il prodotto ha un diametro di 40 cm, un’altezza di 159 cm e pesa 3,4 kg. Sappi anche che ha un rivestimento anti-spruzzo. La lampada può essere controllata con un telecomando che funziona con una batteria da 3 V.

Viene anche fornito con un cavo di ricarica, dei picchetti. E un manuale di istruzioni. Della marca Livarno Home, questa lampada Lidl ha una garanzia di 3 anni e costa 69,99 euro.

Per la felicità dei suoi clienti, Lidl ha anche messo in vendita una ghirlanda luminosa solare. È composta da 10 lampadine in plastica trasparente. Funziona con un sistema senza fili alimentato da una batteria al litio da 600 mAh

Questa batteria offre fino a 8 ore di autonomia. La ghirlanda si accende automaticamente grazie ai suoi sensori di oscurità. E puoi anche spegnerla manualmente. Ogni lampadina misura 5,8 cm di diametro e la ghirlanda ha una lunghezza totale equivalente a 5 metri.

Come la lampada precedente, la ghirlanda di Lidl resiste agli spruzzi d’acqua grazie al suo sistema di protezione IP44. Pesa 285 grammi. E puoi trovarla in 2 formati: luci bianche o multicolori. Al prezzo di 11,99 euro, ha una garanzia di 3 anni.

Una palla da giardino molto originale

Sappi anche che Lidl propone una palla luminosa LED Smart Home per giardino. Si tratta di una lampada da tavolo o da giardino rotonda. Dispone di un sistema di controllo intelligente, compatibile con la tecnologia Zigbee 3.0.

E con l’assistente Google per i comandi vocali. Viene anche controllato con l’applicazione Lidl Home per i sistemi operativi iOS 9.0 e Android 5.0. La lampada funziona con una lampada LED da 9 W, attacchi E27.

Ha una durata di vita di 30.000 ore. E misura 34 x 34 cm di diametro e altezza, e pesa 1,2 kg. Devi connetterti alla rete e avere bisogno di un router che non è incluso.

Questa lampada Lidl è resistente agli spruzzi d’acqua. Della marca Livarno Living, beneficia anche di una garanzia di 3 anni. Puoi trovare il prezzo di 34,99 euro.

