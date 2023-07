Lidl innova con il suo idropulitore ad alta pressione a 129 euros: una vera rivoluzione per la tua pulizia quotidiana.

Lidl sorprende ancora! La catena di supermercati ha lanciato il suo idropulitore ad alta pressione a solo 129 euro. Questo strumento rivoluzionario, adatto per la pulizia quotidiana, dimostra la continua innovazione di Lidl. L’idropulitore offre un’efficienza di pulizia eccezionale, rendendo ogni operazione semplice e veloce. Un vero e proprio cambio di gioco per mantenere pulito il tuo spazio. Un’opportunità imperdibile per i consumatori attenti alla qualità e al prezzo!

Un utensile versatile per una pulizia impeccabile: la pompa ad alta pressione Lidl

È raro trovare un utensile di pulizia tanto versatile quanto la pompa ad alta pressione proposta da Lidl. Perfetta per la pulizia di auto, terrazze, facciate e così via, questa pompa è dotata di una pompa ad alta pressione in alluminio, performante, duratura e resistente alla corrosione.

L’aspirazione integrata le permette di funzionare indipendentemente dal tubo dell’acqua, incrementando la sua comodità e versatilità. In virtù della sua facilità d’uso e robustezza, questa pompa ad alta pressione rappresenta un investimento sagace per ogni casa.

Praticità ed efficienza energetica: il sistema Auto-Start-Stop di Lidl

Oltre alla sua versatilità, la pompa ad alta pressione Lidl è dotata anche di un sistema Auto-Start-Stop ad alta efficienza energetica. Questa funzione intelligente garantisce l’avvio del motore solo quando si preme l’impugnatura della pistola, consentendo un notevole risparmio energetico e rendendo l’utilizzo più pratico e confortevole.

Mantenendo il suo impegno verso l’innovazione pratica, Lidl ha compreso anche un avvolgitore integrato e supporti comodi per cavi e accessori, rendendo l’uso e l’immagazzinamento di questa pompa ad alta pressione il più semplice possibile.

Connessione rapida, grande mobilità: Lidl punta sull’ergonomia dei suoi prodotti

Lidl ha posto grande enfasi sull’ergonomia durante la progettazione di questa pompa ad alta pressione. Dotata di un sistema di connessione rapida per le ugelli di pulizia, questa pompa offre un’eccezionale facilità d’uso.

La leggerezza del prodotto, le sue ampie ruote e la maniglia estendibile garantiscono una grande mobilità, un vero vantaggio per un utensile di questo genere. Inoltre, la scocca in plastica robusta e resistente agli urti assicura che questa pompa possa resistere alla prova del tempo.

Potenza : 2400 W

: 2400 W Pressione massima : 170 bar

: 170 bar Pressione di lavoro massima : 115 bar

: 115 bar Portata massima : 500 l/h

: 500 l/h Temperatura massima di ingresso: 40 °C

In conclusione, la pompa ad alta pressione Lidl è un utensile di pulizia versatile, pratico e rispettoso dell’ambiente, pensato per semplificare la vostra vita quotidiana. Con il suo prezzo vantaggioso di 129.0€, offre un eccezionale rapporto qualità-prezzo.

4.2/5 - (4 votes)