Lidl inizia una rivoluzione con i prodotti più economici per rinnovare la tua cucina: Non è Ikea

Se vuoi dare un nuovo look alla tua cucina quest’estate senza spendere troppo, Lidl è la tua migliore opzione. La catena di supermercati tedesca offre una vasta gamma di prodotti per la cucina che ti aiuteranno a cucinare in modo più facile e comodo, senza rinunciare alla qualità e al design. Prendi nota perché sembrerà che siano di Ikea, ma in realtà sono di Lidl, che sta iniziando una rivoluzione con i prodotti più economici per rinnovare la tua cucina.

I prodotti Lidl per rinnovare la tua cucina

Dal robot da cucina Monsieur Cuisine Smart agli utensili di base, Lidl offre tutto ciò di cui hai bisogno per rinnovare la tua cucina a un prezzo inferiore a quello che immagini. Ecco alcuni dei prodotti per la cucina più in evidenza che puoi trovare da Lidl:

Robot da cucina Monsieur Cuisine Smart

Il robot che è il sogno di ogni appassionato di cucina. Con una potenza di 1200 W e una capacità di 3 litri, può preparare più di 600 piatti diversi grazie alla sua funzione Cooking Pilot, che ti guida passo dopo passo con video e istruzioni. Inoltre, ha uno schermo touch da 8 pollici, una bilancia integrata, una funzione Wi-Fi che ti consente di ricevere aggiornamenti mensili sulle ricette e un design elegante e moderno. Con questo robot potrai preparare zuppe, salse, frullati e impasti per dolci con un solo clic. È disponibile in negozio e su Lidl.it al prezzo di 479,99€.

Friggitrice ad aria calda 9 in 1 da 10 litri e 1800 W

Questa friggitrice è un dispositivo multifunzionale che ti consente di friggere, arrostire, dorare, cuocere al forno, gratinare, tostare, riscaldare, cuocere e disidratare gli alimenti senza usare olio o grassi. Ha uno schermo touch con 9 programmi preimpostati, una grande finestra trasparente e una temperatura regolabile tra 40 °C e 200 °C. Include vari accessori come vassoi, griglia girevole, cestello girevole, set di kebab e maniglia. Il prezzo è di 119,99€.

Macchina per caffè espresso da 1050 W

Questa macchina per caffè ti permette di preparare un caffè espresso cremoso e aromatico con un solo clic. Ha una pompa di pressione da 15 bar, un serbatoio d’acqua removibile da 1,2 litri e un sistema di riscaldamento rapido. Ha anche un beccuccio per il vapore per schiumare il latte e un supporto per le tazze. Il prezzo è di 79,99€.

Macchina per caffè espresso da 1100 W

Questa macchina per caffè è simile alla precedente ma ha una potenza maggiore e un design più elegante. Ha una pompa di pressione da 20 bar, un serbatoio d’acqua removibile da 1,5 litri e un sistema di riscaldamento rapido. Ha anche un beccuccio per il vapore per schiumare il latte e un supporto per le tazze. Il prezzo è di 74,99€.

Pentola a pressione Secure Click da 6 litri Tefal

Questa pentola a pressione ti consente di cucinare i tuoi alimenti in meno tempo e conservando tutti i loro nutrienti. Ha una capacità di 6 litri e due livelli di pressione: uno per alimenti delicati e uno per alimenti duri. Ha anche un sistema di apertura e chiusura facile con un solo clic e cinque sistemi di sicurezza. È adatta a tutti i tipi di cucine e può essere lavata in lavastoviglie. Il prezzo è di 54,99€.

Pentola in alluminio fuso da 24 cm

Questa pentola è perfetta per preparare stufati, zuppe o brasati con tutto il sapore e la consistenza. Ha una capacità di 4 litri e un diametro di 24 cm. È realizzata in alluminio fuso con rivestimento antiaderente rinforzato con titanio e coperchio in vetro con uscita del vapore. Ha anche un fondo termoconduttore e due maniglie laterali che facilitano la presa. È adatta a tutti i tipi di cucine e può essere lavata in lavastoviglie. Il prezzo è solo 21,99€.

Rubinetto monocomando per cucina

Questo rubinetto è esclusivo da Lidl e ha un design moderno e funzionale. Ha un beccuccio girevole a 360° con due tipi di getto: normale e doccia. Ha anche una cartuccia ceramica che garantisce una lunga durata e una valvola antiriflusso che impedisce il reflusso dell’acqua. Il prezzo è di 49,99€.

Set di ciotole

Questo set è composto da 4 ciotole in ceramica con diversi design geometrici nelle tonalità di blu e bianco. Sono perfette per servire insalate, zuppe, cereali o dessert. Hanno una capacità di 600 ml ciascuna e possono essere lavate in lavastoviglie e utilizzate nel forno a microonde. Il prezzo è di 5,99€.

Bicchieri termici per cappuccino

Questi bicchieri sono molto leggeri e sono realizzati in vetro di borosilicato a doppia parete, che mantiene le bevande calde o fredde più a lungo. Sono termoresistenti tra i -10 °C e i 100 °C e possono essere lavati in lavastoviglie e utilizzati nel forno a microonde. Il pacchetto contiene 3 unità con una capacità di 310 ml ciascuna. Il prezzo è di 9,99€.

Set di mixology

Questo set è ideale per preparare i tuoi cocktail a casa con un tocco professionale. Include uno shaker in acciaio inossidabile con tappo e colino integrati, un dosatore doppio, un cucchiaio da cocktail, un apriscatole e un supporto per riporli. Include anche un libro con 30 ricette di cocktail classici e moderni. Il prezzo è di 19,99€.

