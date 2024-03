Lidl inaugura la stagione del barbecue con questo dispositivo elettrico 2 in 1

Lidl offre in vendita un barbecue elettrico 2 in 1 che occupa poco spazio e che ha davvero tutto per piacere!

Lidl è una catena che continua a fare colpo sugli spettatori. E non è un caso, propone molti prodotti perfetti per la vita di tutti i giorni. Ha anche aperto la stagione del barbecue.

Lidl lancia il prodotto tanto atteso

Una volta, Lidl era un marchio specializzato solo nel settore alimentare. Era possibile trovare molti prodotti a prezzi mini. Ma con il passare del tempo, ha deciso di evolversi.

Infatti, la catena si diversifica in molti settori. Tessile, high-tech, decorazioni, mobili o elettrodomestici, offre tutto ciò di cui i consumatori hanno bisogno per la vita di tutti i giorni.

In questo periodo dell'anno, c'è un prodotto che era molto atteso dai consumatori. Si tratta del barbecue. Infatti, con l'arrivo della bella stagione, molte persone vogliono godersi un po' di grigliate.

Non c'è niente di meglio che godersi il sole, facendo un barbecue tra amici o in famiglia. Ancora bisogna avere un barbecue. Sappiate che Lidl ha deciso di proporre uno a un prezzo molto accessibile.

Infatti, la società tedesca possiede il barbecue con cui preparerete le vostre migliori ricette a casa. E per buona ragione, si adatta a diversi spazi ed è molto semplice da utilizzare.

Il barbecue perfetto per la stagione

Questo barbecue ha una base a 5 piedi che offre stabilità e un'altezza adeguata per l'uso in giardino o sulla terrazza. È anche rimovibile nel caso in cui voleste posizionarlo sul tavolo.

Questo barbecue Lidl è potente. Infatti, ha addirittura 5 livelli di temperatura. È molto solido, poiché è stato realizzato con materiali di alta qualità. Il controllo della temperatura si ottiene grazie a un regolatore rotativo facile da usare e leggere.

La sua griglia è in alluminio di alta qualità e ha un rivestimento antiaderente duraturo. Questo per evitare che i vostri alimenti si attacchino e che il sapore rimanga conservato in ogni momento.

Il barbecue messo in vendita da Lidl ha una parte metallica che conduce molto bene il calore. Questo permette di ottenere preparazioni complete con una buona consistenza. Una cosa è certa, è un punto molto positivo.

Per mantenere il calore all'interno e cuocere uniformemente gli alimenti, questo design ha un coperchio rimovibile. Questo è un accessorio che ti permette di bloccare il calore e di cuocere gli alimenti più facilmente.

Un prodotto a un prezzo molto conveniente

Questo barbecue messo in vendita da Lidl comprende maniglie termoisolanti che ti permettono di spostarlo da un posto all'altro. E anche di portarlo a tavola e lasciare che gli ospiti scelgano cosa vogliono mettere nel loro piatto.

È un design che include anche un vassoio di grasso rimovibile per garantire una pulizia più facile e che puoi sempre mantenerlo pulito. Questo barbecue ha anche un termostato rimovibile.

Il tutto, con un indicatore di controllo che funge da indicatore e dispone di una protezione contro il surriscaldamento per evitare incidenti inaspettati.

Con una struttura stabile e resistente, il barbecue mantiene gli alimenti ben sistemati per una cottura completa. La potenza massima di questo barbecue Lidl è di 2400W. Sappiate anche che misura circa 56 x 43 x 27 cm.

Se volete acquistare questo prodotto, sappiate che dovrete spendere la somma di 99,99 euro. Un prezzo conveniente per un articolo di alta qualità che potete trovare sul sito web del marchio.