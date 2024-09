Lidl inaugura il suo primo negozio di bricolage: ecco come sarà Parkside

Se c’è qualcosa che rende Lidl particolarmente attraente, oltre alle sue offerte alimentari, è il suo bazar che offre una vasta gamma di prodotti, soprattutto di moda e per la casa. Un altro aspetto degno di nota è la sua offerta di utensili, principalmente di marca Parkside, uno dei nomi più rilevanti nel mercato del fai-da-te. Fino ad ora, questi prodotti potevano essere acquistati online e in alcuni casi nei negozi fisici di Lidl, ma ora sembra che stiano guadagnando ancora più importanza con l’apertura del primo negozio Parkside, in collaborazione con Lidl.

Lidl inaugura il primo negozio Parkside

Il supermercato tedesco ha fatto un importante passo avanti nella sua strategia commerciale aprendo il suo primo negozio fisico di fai-da-te con il marchio Parkside. Come abbiamo già detto, questa è una marca molto apprezzata dai clienti abituali di Lidl, che dal 2019 hanno avuto accesso ai suoi prodotti attraverso il bazar online dell’azienda. Da allora, Parkside si è affermata nel settore del fai-da-te, offrendo attrezzi e accessori di alta qualità a prezzi convenienti. La vasta gamma di prodotti, che va dai trapani agli attrezzi manuali ed elettrici, ha riscosso un grande successo sia nei negozi fisici di Lidl sia sulla sua piattaforma online e ora finalmente possiamo godere dei suoi negozi fisici, il primo dei quali è stato già aperto, ma dove?

Il passaggio di Parkside dall’ambiente digitale a quello dei negozi fisici è un’attesa di lunga data. E già dallo scorso luglio, Lidl ha aperto il suo primo negozio esclusivo del marchio Parkside in Ungheria, segnando un traguardo significativo per l’azienda. Il negozio pilota, situato a Biatorbágy, vicino a Budapest, ha una superficie di 100 metri quadrati. Nonostante le voci iniziali di un’apertura in Polonia, Lidl ha smentito queste informazioni, sottolineando che per ora questo è l’unico negozio di questo tipo. La ragione principale di questa apertura è quella di testare il modello in uno spazio fisico, che potrebbe essere il primo passo verso un’espansione futura.

Parkside: dall’online al negozio fisico

Il nome Parkside è da tempo presente sul bazar online di Lidl, affermandosi come un punto di riferimento per gli appassionati di fai-da-te. Con una gamma di prodotti che include attrezzi elettrici, manuali e accessori, Parkside ha saputo conquistare l’attenzione di coloro che cercano qualità a un prezzo competitivo. Da quando è entrata sul mercato nel 2019, la marca si è affermata come una valida alternativa ad altri grandi marchi di fai-da-te, distinguendosi per il suo rapporto qualità-prezzo. Tuttavia, fino a poco tempo fa, i prodotti erano disponibili solo online o in sezioni limitate dei negozi Lidl.

Il futuro di Parkside e Lidl

La decisione di aprire un negozio fisico dedicato esclusivamente a Parkside rappresenta un importante cambiamento di strategia. Anche se i consumatori potevano già trovare alcuni prodotti nei negozi Lidl, avere uno spazio esclusivo permetterà un’esperienza di acquisto più coinvolgente e specializzata. I clienti avranno la possibilità di provare gli attrezzi dal vivo, ricevere consulenza personalizzata e scoprire le ultime novità offerte dalla marca. Questo tipo di interazione diretta con i prodotti è un elemento che spesso viene perso nell’ambiente digitale, quindi questo negozio rappresenta un’opportunità per rafforzare il legame con il consumatore.

Ora, solo il tempo dirà se il negozio avrà successo e se Lidl deciderà di espandere questo tipo di business in Ungheria e in altri paesi dove è presente.

