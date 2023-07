Lidl impazzisce: pubblica un elenco di piscine gonfiabili che stanno spopolando tra i suoi clienti

Le piscine sono le grandi protagoniste dell’estate, sia quelle in muratura che puoi avere in giardino, sia quelle pubbliche a cui puoi accedere, sia quelle gonfiabili e piccole che puoi mettere anche nel tuo giardino per dare un tocco extra di divertimento all’estate. Oggi ti mostriamo diverse piscine gonfiabili di Lidl che stanno facendo sensazione, tanto che sono già esaurite in alcuni negozi… non rimanere senza la tua!

5 piscine gonfiabili di Lidl che si vendono come i caldi croissant

Piscina gonfiabile con tetto

Questo gioiellino è perfetto per i bambini, una piscina che ha un diametro di 102 cm e un tetto a forma di animale in modo che il piccolo possa stare fresco in acqua senza che il sole sia un problema. Ha dettagli interessanti come la base imbottita e morbida, oltre a camere d’aria separate che garantiscono maggiore sicurezza. Attualmente puoi portartela a casa con uno sconto del 33% che porta il suo prezzo finale a 9,99€.

Piscina Bestway Steel Pro

Questa piscina è ideale per tutta la famiglia, con un diametro di 3,66 m e un’altezza di 84 cm. È una piscina a 3 strati resistente allo strappo e alle forature, facile da montare e smontare, con valvola di scarico integrata con adattatore per collegare al tubo da giardino e poterla riempire direttamente. Il pacchetto di vendita include una pompa filtrante, un termometro e una copertura, tra altri accessori. Ha uno sconto di 60 euro che porta il suo prezzo finale a 189,99€.

Piscina gonfiabile geometrica

Disponibile in forma esagonale e rettangolare, è una piscina comodissima che include un poggiatesta per poterti rilassare in acqua e guardare le ore passare con totale comodità. La sua base è molto resistente grazie a un sistema con due camere d’aria, ed è dotata anche di un supporto per bevande integrato. Ha un prezzo di 21,99€.

Piscina gonfiabile con scivolo

Questa originale e divertente piscina è tra le piscine gonfiabili di Lidl più vendute grazie a un design completo per i più piccoli di casa che include diversi animali da decorare e uno scivolo piccolo che sarà molto divertente per scivolare. Ha anche getti d’acqua, un ombrellone a forma di pesce e un cuscino morbido per cadere dallo scivolo con totale comodità. Ha un prezzo di 39,99€.

Piscina per bambini Bestway

L’ultima delle piscine di questa lista è una piscina con un diametro di 122 cm e un’altezza di 30,5 cm, ideale per fare esercizio e divertirsi all’aria aperta. Ha uno sconto interessante di 5 euro che porta il suo prezzo finale a 29,99€, un’ottima opportunità per sorprendere tutta la famiglia con un regalo super divertente a un prezzo molto conveniente.

